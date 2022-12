Muere el futbolista brasileño Pelé a los 82 años

Edson Arantes do Nascimiento, conocido como Pelé, una de las mayores leyendas del fútbol mundial, ha muerto a sus 82 años.

El brasileño fue ingresado de urgencia en un hospital de Sao Paulo por un empeoramiento del cáncer de colon que le fue diagnosticado en 2021 y comenzó a recibir cuidados relacionados con disfunciones renales y cardíacas.

Al cambio de tratamiento de quimioterapia le siguió una infección respiratoria que, según sus hijas, padeció como consecuencia del contagio de Covid-19.

Hace más de un año, Pelé comenzó un tratamiento de quimioterapia después de que los médicos le detectaran el cáncer de colon en un examen rutinario. A partir de entonces, han sido numerosos los rumores sobre el estado de salud del jugador.

Sin ir más lejos, el pasado mes de agosto publicó un mensaje en su cuenta oficial de Instagram en el que desmentía un empeoramiento de su estado. “Tuve que publicarlo porque existen noticias falsas circulando sobre este asunto. Me decepciona, pero no me afectará. Estoy ganando este partido”, rezaba el mensaje en su cuenta.

Pelé, en Onda Cero: "Entre Cristiano y Messi, me quedo con Messi"

El astro brasileño concedió una entrevista exclusiva en el programa 'Al primer toque' de Onda Cero en abril de 2015, cuando declaró que se quedaba con Messi a la hora de elegir entre el argentino y Cristiano Ronaldo.

"Cuando tienes a jugadores como Xavi e Iniesta, todo es más fácil. Esa es la razón por la que el Barça ha sido este tiempo el mejor equipo del mundo", dijo Pelé, para también acordarse de Zidane como "uno de los mejores mediocentros" de la historia y contar su 'no fichaje' por equipos europeos: "Tuve muchas propuestas de Madrid, Barça, Milan o Bayern, pero estaba feliz en el Santos y me quedé 18 años".