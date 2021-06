Tebas: “No vamos a hacer una norma para Messi"

La renovación de Messi: “Con la masa salarial que tiene ahora mismo, el Barcelona ya ha excedido el límite. Si quieren renovar a Messi, tendrán que ajustarse. Tienen que hacer un esfuerzo grande para reducir su masa salarial y sé que van por buen camino. Ojalá lo consigan, están en la línea y confiamos en que lo hagan”.

No habrá excepciones con Messi: “Tenemos unas normas de control económico. Las normas son las que son y los gestores del Barcelona las conocen. No podemos hacer una norma para Messi, una norma para Haaland… Las normas no se van a cambiar. No vamos a hacer una norma para Messi. Laporta dice que espera que la Liga sea razonable, pero lo razonable son las normas y no las vamos a cambiar.

El Real Madrid como ejemplo: “El Real Madrid ha hecho muy bien la gestión de la pandemia, lo ha hecho de forma excelente. De los grandes clubes de Europa es el que mejor lo ha hecho, incluidos los clubes estado, aunque estos luego se inyectan dinero y ya está. En esa ruina del fútbol de la que hablaba Florentino, yo creo que no incluía al Real Madrid”.

Las pérdidas de la Liga: “Las pérdidas totales son de 733 millones de euros y la mitad son del Barcelona. Es cierto que casi todo ha sido por el COVID, pero otros grandes clubes han hecho esfuerzos para reducir esas pérdidas, eso es los destacable. El Barcelona… pues se llevaría la Copa”.