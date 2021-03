Los amores de Haaland

Leeds United, el amor de la cuna

Manchester City, la deuda familiar

Manchester United, el viejo amor que no se dio

Real Madrid, el sueño del gigante

Juventus, el amor de verano

Michu, el primer amor

Nació allí en el año 2000, en pleno Yorkshire inglés, y aunque él no puede recordarlo, la huella del club le quedó grabada para siempre. Su padre acababa de fichar por el Manchester City, pero Haaland no olvidaría nunca la ciudad y el equipo en el que nació. En 2018, en una entrevista, declaró que su sueño era hacer al Leeds United campeón de la Premier League. Bielsa estaría encantado de recibirlo, aunque no es probable que el club pueda acercarse a las pretensiones del Dortmund.Allí se retiró Haaland senior, a causa de una brutal entrada de Roy Keane en un derby de Manchester. Hay fotos del pequeño Haaland en el sofá de su casa con su camiseta del Manchester City animando a los skyblue, mucho después de que la familia dejase la ciudad. Hoy el equipo de Guardiola es uno de los mejor colocados para llevarse a la joya del norte, una vez Agüero abandone el club.Podría parecer una traición familiar dejarse querer por el club que retiró a su padre y que siempre fue enemigo del Manchester City, pero al pequeño Haaland le une con Old Trafford un vínculo poderoso, su compatriota Ole Gunnar Solskjaer. El hoy entrenador del United lo vio crecer de cerca en el Molde, cuando los dos empezaban sus carreras, uno como entrenador y otro como delantero. De hecho, Solskjaer trató de llevárselo a Manchester cuando firmó su contrato con los red-debils, pero la cosa no fructificó y se dejó el fichaje enfriando para un momento más propicio. Desde Inglaterra se anuncia una doble oferta estratosférica para este verano de camino a Dortmund, por Jadon Sancho y Erling Haaland.Quizás no sean más que indicios o simplemente que Haaland ha crecido viendo al Madrid ganar copas de Europa, pero la afición del noruego por los blancos ha quedado constatada. En 2019 fue ‘desenmascarado’ por un usuario del FIFA que estaba jugando en línea contra él, porque Haaland controlaba un equipo de estrellas del Real Madrid con él mismo como delantero centro. Además, nunca se ha cortado en las redes sociales a la hora de repartir likes a jugadores del Madrid que no conoce personalmente, como Ramos, Modric o, anteriormente, Cristiano Ronaldo, de quien confiesa que ha sido uno de sus más claros referentes. Desde Inglaterra se ve a los blancos como los únicos capaces de impedir que el gigante noruego recale en la Premier.En 2017 la Juve desestimó el fichaje de Haaland cuando ya todo estaba acordado con el Molde. Los italianos se habían metido, a última hora, en una operación gigantesca y no podían malograr ni un euro más. Cristiano Ronaldo llegó a Turín y el fichaje del joven delantero quedó aplazado. El traspaso estaba pactado en menos de cinco millones.En Oviedo o en Burgos no tendrán dinero para fichar al delantero de moda en Europa, pero sí pueden tentarle con una visita a su ídolo de infancia, el español Michu. Haaland fue siempre un fiel seguidor de la Premier, y sus primeros años como aficionado coincidieron con la explosión de un delantero asturiano espigado que marcaba goles en el Swansea. Michu bajó su nivel y acabó volviendo a España, pero Haaland lo guardó en sus mejores recuerdos y aún quedan las fotos en las que el gigante del norte se identificaba con el goleador español.