La sorprendente respuesta de Valdano ¿A quién ficharía para el Real Madrid: Mbappé o Haaland?

Jorge Valdano da su visión de la gran actuación de Mbappé en el Camp Nou: "Uno de los mejores jugadores de Europa, una superioridad técnica y física y una personalidad clave en momentos críticos". Pero el PSG fue mucho más que Mbappé para el argentino. "Ningún jugador ha bajado del notable y la superioridad física del PSG ha sido hasta abusiva".

Se queda con Haaland

Cree que el show del delantero lo que hace es reforzar su continuidad en el PSG y no una posible salida al Real Madrid: "Mbappé hoy está más lejos del Real Madrid que nunca, si le ofrecen una renovación será por una cifra astronómica a la que no puede llegar el Real Madrid. Yo no tengo duda de que Mbappé es más completo que Haaland, pero Haaland tiene una relación con el gol tremendo y si no se tiene accedo a un jugador como Mbappé, hay que asegurar a Haaland." Si mañana le dijeran que tiene que ir a fichar a uno de los dos Valdano confiesa que iría a por el delantero noruego del Borussia Dortmund.

"Imagino que al PSG hoy no le interesa mucho cambiar a Mbappé por Messi", comenta un Valdano que sigue insistiendo en Haaland como la mejor opción para el Real Madrid. Sobre el noruego dice que es el Kempes de nueva generación.