Schuster: "La estrella del PSG ha dominado y la del Barcelona no"

Bernado Schuster repite el mismo mensaje que viene mandando desde que se conoció el emparejamiento. "El Barcelona no está para competir con los tres o cuatro grandes de Europa". Para Gerard López hay un aspecto que ha decidido el partido más allá de la exhibición individual de Mbappé: "El Barcelona ha demostrado que físicamente no puede competir con rivales como el PSG". El ex jugador azulgrana destaca la personalidad que ha tenido el equipo de Pochettino.

Para Schuster la diferencia ha estado en el colectivo, cree que el bloque de los galos está mucho mejor formado. Además incide en la diferencia en el juego entre Mbappé y Messi: ·La estrella del PSG ha dominado y la del Barcelona no ha podido"

El debate Mbappé - Haaland

En los últimos meses se ha hablado y debatido sobre qué jugador ficharías antes para tu equipo. Pese al show de Mbappé, Schuster insiste en que depende de la posición que quiera reforzar el equipo que les fiche. Si necesitas un delantero centro, Haaland es más adecuado. Mbappé es un jugador que se maneja mejor en las bandas. El alemán eso sí, cree que ningún club puede fichar a Mbappé. Informa José Ramón de la Morena que el futuro de Mbappé dependerá en gran parte de la decisión de Messi, ya que en ningún caso podrían coincidir Messi, Neymar y Mbappé en el PSG.

"Creo que Mbappé todavía está a un mundo de Ronaldo Nazario. Hoy se ha aprovechado de la defensa del Barcelona que ha sido muy floja"

La decisión de futuro de Messi

Esta derrota, ¿Puede afectar a la decisión de futuro de Messi? Gerard cree que tras las sensaciones en el terreno de juego con un Messi alicaído y que busca un proyecto competitivo, esta derrota puede acercarle más a tomar la decisión de salir. Cuenta José Ramón de la Morena, que Messi no ha cogido el teléfono a ninguno de los tres candidatos a la presidencia del Barcelona.