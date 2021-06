Laporta: "La renovación de Messi va bien, pero no está cerrada"

Tras confirmarse el adiós de Ramos al Real Madrid, el otro gran culebrón de este verano en el fútbol español es la continuidad o no de Leo Messi en el Barcelona. Una decisión que aún no se ha tomado pero en la que Laporta es optimista: “la renovación está en un punto avanzado” aseguró el máximo mandatario culé en la presentación de un documental sobre el argentino que estrenará TV3 la próxima semana.

“Me gustaría decir que ya está hecho, pero no es así. Las conversaciones van bien, pero no está cerrado. La idea es cerrarlo lo más pronto posible. Estamos confiados porque él se quiere quedar. estamos haciendo todo lo posible por ofrecerle un equipo competitivo” aseguró Joan Laporta.

Y es que al presiente del Barcelona le cuesta imaginarse a su equipo sin el argentino: "No me planteo un no de Messi, soy una persona optimista, él se quiere quedar, y nosotros estamos haciendo lo que podemos aunque no es fácil porque hay clubes con grandes capacidades económicas. No es una cuestión de dinero, él tiene ganas de quedarse si se dan determinadas circunstancias".