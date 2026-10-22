Tebas estalla contra el CSD tras llevar al TAD sus palabras sobre el Real Madrid y Goebbels: "Cualquier excusa iba a servir"

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, ha cargado contra el Consejo Superior de Deportes (CSD) después de que el organismo haya decidido trasladat al Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) sus declaraciones sobre los métodos de comunicación del Real Madrid, que comparó con las técnicas propagandísticas utilizadas por Joseph Goebbels, ministro de Propaganda de la Alemania nazi.

El CSD, presidido por José Manuel Rodríguez Uribes, ha entrado de oficio para solicitar al tribunal que determine si esas manifestaciones de Tebas pueden constituir una infracción contra la dignidad o el decoro deportivos.

A los pocos minutos de hacerse pública la decisión del CSD, Tebas se ja pronunciado: "Una más. Otra petición del CSD al TAD y, de nuevo, los titulares sobre mi posible inhabilitación. Cambian los motivos; la insistencia es la misma. Lo esperábamos: cualquier excusa iba a servir", ha escrito en su cuenta de X.

La comparación con Goebbels que ha llegado al TAD

La poléimica se originó a raíz de una publicación de Tebas del pasado 16 de octubre, en la que comparó los métodos de comunicación del Real Madrid con los "mecanismos de propaganda que explotó Goebbels, ministro de Propaganda de la Alemania nazi".

El CSD considera necesario examinar si estas palabras pueden vulnerar el artículo 76.4.b de la Ley 10/1990 del Deporte, que tipifica como infracciones graves "los actos notorios y públicos que atenten a la dignidad o decoro deportivos".

Tebas acusa al CSD de guardar silencio ante las críticas del Real Madrid

El presidente de LaLiga ha aprovechado su respuesta para denunciar lo que a su juicio es una distinta vara de medir del CSD y su falta de respuesta ante declaraciones que, según dice, realizan habitualmente los dirigentes del Real Madrid y su televisión contra la competición y los árbitros.

"Pero hay un silencio que llama especialmente la atención. No hemos oído al secretario de Estado para el Deporte ni a los altos responsables del CSD una sola palabra de reproche ante las acusaciones que los dirigentes del Real Madrid y su televisión [...] lanzan contra LaLiga y el arbitraje: corrupción, competición adulterada, ligas que les 'han robado'...", ha escrito.

"¿Acusar de corrupción al sistema arbitral y presentar nuestra competición como un fraude no afecta a la dignidad y al decoro deportivos? ¿No perjudica a los clubes, a los árbitros y a millones de aficionados?", ha planteado.