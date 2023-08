El TAD pide más documentación al CSD para decidir sobre el 'caso Rubiales'

Víctor Francos ha comparecido en rueda de prensa para valorar la resolución del Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) sobre la denuncia que presentó el CSD, pero la deliberación aún no es pública, y el presidente y ha avisado que no sabe cuándo la publicarán: "De momento no tenemos noticias pero respetamos su independencia", ha comunicado.

En este sentido, recordó que si el TAD estima que la denuncia es correcta, y considera que los hechos son muy graves, el CSD activará las actuaciones que ya anunció en anteriores comparecencias, entre ellas la suspensión de Rubiales.

En Radioestadio informa Rafa Fernández que el Tribunal Administrativo del Deporte ya ha dado respuesta al CSD y es que necesitan que les envíen más documentación: "Desde el TAD les han transmitido que para poder incoar el expediente que solicitan necesitan una ampliación de la documentación". Una situación sorprendente ya que el CSD ha tenido tiempo suficiente desde que estalló toda la polémica. Por eso desde el entorno de todas las diligencias del caso se muestran sorprendidos: "Alguien que conoce bien todo esto me lo define como un ridículo absoluto del CSD", explica el periodista en Radioestadio.

"El señor Francos ha dicho que había que ser muy cuidadosos para no fallar, pues menos mal. Van a tener que seguir haciendo papeleo para enviarlo al TAD", añade.

Preocupación por la imagen de España

Víctor Francos ha admitido su preocupación por la imagen ofrecida por el deporte español tras lo acontecido con el caso Luis Rubiales y reconoció, al ser preguntado por si podría afectar a la candidatura de España al Mundial de 2030, que "estaba mejor situada" antes de lo ocurrido con quien hasta el sábado presidía la Federación Española de Fútbol.

"Estoy preocupado. Hace dos semanas estábamos mejor situados para el Mundial 2030 que hoy, pero somos un Gobierno tozudo y estamos en disposición de explicar a la FIFA, la UEFA y al conjunto de federaciones internacionales que el deporte español no es lo que hemos visto estos días y tampoco el fútbol español", ha completado.