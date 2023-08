Francos responde a Yolanda Díaz: "Que sea consciente de que lo estamos haciendo lo mejor posible"

El presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD) Víctor Francos, ha comparecido en la Subdelegación del Gobierno en Tarragona para explicar las próximas medidas que adoptará el organismo en relación con la denuncia presentada ante el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) contra Luis Rubiales.

El pasado día 26 el CSD formuló o "una petición razonada" al TAD por una posible vulneración de la Ley del Deporte y del Real Decreto sobre Disciplina Deportiva por parte de Rubiales, infracciones que considera "muy graves" y que posibilitan una suspensión cautelar del dirigente.

El presidente inicia su rueda de prensa con un discurso en el que confirma que todavía no saben nada de la resolución del TAD: "Tenemos una obsesión. Todo este tema se ha informado al minuto y no vamos a estar dependientes de lo que hagan las partes, en este caso el TAD que tenía que reunirse hoy y no tenemos información de su resolución".

"Respecto al TAD estamos pendientes de su resolución, seguimos pensando que nuestra denuncia tiene todos los fundamentos jurídicos para ser atendida como una falta muy grave y en el momento que el TAD lo determine activaríamos nuestros mecanismos pero no tenemos noticias del TAD y respetamos su independencia", añade.

Mientras comparece se celebra una reunión de la Real Federación Española de Fútbol y les traslada un mensaje: "En la RFEF están reunidos. Lo que espera la sociedad española es que la RFEF no vuelva a dar el espectáculo del viernes pasado. Por tanto, los presidentes autonómicos y Pedro Rocha, esperemos que puedan estar a la altura de lo que demanda la sociedad española y el fútbol español".

Una de las noticias del día es la huelga de hambre de la madre de Luis Rubiales: "Lo que hace una madre por un hijo, eso entra en el terreno personal y lo respeto. No me imagino una madre que defienda a un hijo en cualquier circunstancia", explica Francos.

Yolanda Díaz ha manifestado que no deben seguir los seleccionadores, Francos considera que no es una decisión gubernamental: "No ha habido jamás un Gobierno que decida sobre los seleccionadores. A mí no me gustaron los aplausos. No me gustó lo que se dijo y cómo se aplaudió".

"No tenemos conocimiento ni de la denuncia de la RFEF hacia la UEFA ni de que la UEFA la haya recibido. Quién intenta trasladar fuera los problemas de dentro, es que no puede trasladarlos dentro. Que esto deje a los equipos españoles sin competiciones europeas, déjeme que lo dude cuanto menos", subraya sobre esa maniobra de Rubiales y su equipo tratando de implicar a la UEFA.

"Estoy preocupado. Hace dos semanas estábamos mejor situados para el Mundial 2030 que hoy. Pero somos un Gobierno tozudo y estamos en condición de explicar que el fútbol español no es lo que hemos vistos estos días y estamos en capacidad de lucharlo con garantías".

"Hay que ser muy rigurosos. Tengo absoluto respeto por la vicepresidenta segunda del Gobierno. Estamos haciendo todo lo que podemos para que las cosas vayan más rápidas. Le pido a la vicepresidenta con todo el cariño que sea consciente de que estamos haciendo el trabajo lo mejor posible".