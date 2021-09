El Sheriff da la sorpresa y vence al Real Madrid en el Bernabéu

El Sheriff Tiraspol continúa con su sueño europeo tras imponerse por 2-1 al Real Madrid en el regreso de la Champions al Bernabéu. Los goles de Yakshiboev y de Thill en el 89 le dieron la victoria al conjunto moldavo y el liderato del Grupo D en un duelo donde los blancos fueron superiores pero pagaron caro sus errores defensivos y la falta de pegada.

El Real Madrid comenzó el encuentro dominándolo, mostrándose superior al Sheriff pero sin traducir su dominio en ocasiones claras. En el 17 llegó la primera, protagonizada por Benzema, cuyo lanzamiento de falta lo desvió Athanasiadis con una buena estirada. Después fue Valverde quien continuó con el monólogo blanco, con un potente tiro que se marchó rozando la escuadra. A pesar de las tímidas ocasiones de los de Ancelotti, fueron los visitantes quienes se adelantaron en el marcador en el minuto 25, tras el testarazo de Yakshiboev, asistido por Cristiano desde la banda izquierda.

Trató de reaccionar el Real Madrid con dos acercamientos protagonizados por Casemiro y Miguel Gutiérrez, pero sin general demasiados problemas a Athanasiadis. A pesar de su ventaja en el marcador, los de Tiraspol no renunciaban a atacar, prueba de ello fue el disparo cruzado de Yakhshiboev que se fue cruzado por poco. Respondieron los blancos primero con un disparo ligeramente desviado de Vinicius, y después con un chut de Hazard repelido por el portero y cuyo rechace Nacho no consiguió acertar a meter entre los tres palos con la cabeza. El asedio era mayúsculo y antes del descanso dio tiempo a que Benzema y Casemiro tratasen de perforar la red sin éxito. El Real Madrid apretó en el tramo final pero no pudo igualar antes del descanso.

Heroico partido de Athanasiadis

Los de Ancelotti siguieron intentándolo en el inicio de la segunda parte, con disparo raso de Hazard desde la frontal del área que desvió Athanasiadis para volver a salvar a los suyos. La insistencia encontró premio en el 63, cuando el árbitro, instado por el VAR, señaló penalti tras un derribo de Addo sobre Vinicius dentro del área. Benzema materializó la pena máxima con un disparo seco a la escuadra con el interior de su pie izquierdo. Justo después Ancelotti metió cuatro cambios, dando entrada a Modric, Kroos, Rodrygo y Jovic buscando la remontada. Pero el que seguía creando peligro era Vinicius, que a punto estuvo de hacer el segundo tras picar el balón, topándose nuevamente ante un acertado meta rival.

El Bernabéu volvió a enmudecer en el 71, cuando Bruno marcó un gol que el árbitro anularía por fuera de juego, confirmado por el VAR, para el alivio de la parroquia blanca. Tras el susto el Real Madrid volvió a la carga con un derechazo de Modric que Athanasiadis paró con la cara. El meta griego lo paraba todo y justo después negó el gol también a Militao. Finalmente, Thill consiguió el tanto de la victoria en el 89 con un zurdazo directo a la escuadra que dio un histórico triunfo al Sheriff en el templo madridista, en un duelo dominado por los locales que no estuvieron acertados en los metros finales ante un rival que aprovechó al máximo sus oportunidades que permite seguir manteniendo vivo su sueño europeo.