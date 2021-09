El fútbol femenino ya habla de huelga

LEER MÁS El CSD aprueba por unanimidad la profesionalización del fútbol femenino en España

Como es público, se presentaron finalmente 2 propuestas de estatutos para la constitución de La Liga, una de 12 clubes (G12) y la otra de los tres ya citados, Real Madrid, Barcelona y Athletic (G3). Las diferencias entre ambas alternativas llegan a ser insalvables en el punto en el que el G3 pretende que la modificación de estatutos y todo lo relativo a ingresos comerciales y audiovisuales exija un quorum del 90%, algo que critica el resto al afirmar que “no exigen eso ni en los suyos propios. Sólo buscan tener el derecho a veto”.

El Director General del CSD niega con vehemencia estar actuando con parcialidad, pero desde el G12 critican abiertamente su exigencia de una unanimidad para dar el visto bueno a los estatutos que guíen la nueva liga profesional, la cual no se recoge en la Ley como ha reconocido el propio Soler,

El caldo de cultivo previo tampoco auguraba buenos presagios. Antes de que se presentaran las dos propuestas definitivas, el CSD trasladó una suya, a la que ha tenido acceso Onda Cero, y que desde el propio organismo oficial reconocen que tenía el OK de la RFEF.

Ese documento molestó sobremanera al G12. El responsable del área femenina de uno de esos clubes con el que ha contactado Onda Cero, y que prefiere mantener su anonimato, se muestra así de concluyente: “No dábamos crédito. Parecía una broma pesada. Después de esperar más de un año desde que el Gobierno anunció que el fútbol femenino iba a ser profesional y después de recibir la calificación por parte del CSD; leer aquella propuesta de estatutos nos pareció una ofensa. Parecía escrita por la RFEF. Limitaba buena parte de nuestros derechos”.

El CSD propuso que la Presidenta la eligiera la RFEF

“La persona que ocupe la Presidencia será elegida por sufragio libre, directo, y secreto por todos los miembros de la Asamblea General, de entre los propuestos por la RFEF, de conformidad con el artículo 18”, así reza el artículo 26 de esa propuesta inicial de estatutos que remitió el Consejo Superior de Deportes a los clubes de fútbol femenino para la creación de la nueva Liga Profesional.

La persona designada por Las Rozas, según varias fuentes consultadas por Onda Cero, sería Maria Tato, la actual responsable federativa del fútbol femenino y anteriormente en el Athletic Club.

Ese punto lo consideran desde el G12 “una intromisión inadmisible” y añaden que se quedaron “impactados” al comprobar el planteamiento del CSD para elegir a los clubes que formarían la Junta Directiva, ya que creen que era una forma evidente de que Barcelona, Real Madrid y Athletic tuvieran el control junto a la entidad presidida por Luis Rubiales, a la que también otorgaban una vicepresidencia directa.

Artículo 20. Naturaleza y Composición de la Junta Directiva

Estará compuesta en cuanto a las Entidades Socias por:

1 El primer clasificado en la competición de la temporada anterior y, que a su vez, sea club o sociedad anónima deportiva;

2 El club que haya ascendido de categoría con más puntos en la categoría inferior en la temporada anterior.

3 Dos Entidades Socias designadas por la Presidencia.

El hartazgo ante esta situación también ha llegado al sindicato mayoritario AFE. Las futbolistas están al límite y no entienden porque un paso que debería ser positivo se está convirtiendo en una pesadilla.

Mientras tanto a los clubes empiezan a no cuadrarles las cuentas. “Nos han hecho perder el primer contrato millonario de televisión de la historia del fútbol femenino y ahora nos ofrecen una ventana para que se nos vea gratis. ¿Cómo quieren que paguemos salarios, mantenimiento, logística,…?”, se queja amargamente un directivo de uno de los 12.

El Gobierno sabe que los equipos del G12 están atados de pies y manos tras la última modificación del Real Decreto de Venta de Derechos Audiovisuales, ya que no les permite comercializar sus derechos de forma colectiva hasta que esté constituida la Liga Profesional. Además, desde el CSD no dudan en recordarles, que sin Liga no llegarán los 31 millones de euros prometidos por el CSD para la puesta en marcha de la nueva entidad.

En el tablero todavía no ha movido ficha el Secretario de Estado, José Manuel Franco, que tendrá que decidir si interviene o sigue delegando en su Director General, hasta hace muy poco tiempo alto ejecutivo de un miembro del G3.

La realidad es que ahora si se puede decir que el fútbol femenino está a un paso de una huelga que se puede volver en contra del Gobierno presidido por Pedro Sánchez, que puede pasar de héroe a villano ante las futbolistas.