Sánchez Flores busca el equilibrio emocional del Sevilla

El entrenador del Sevilla FC, Quique Sánchez Flores, ha asegurado que "no hay mejor antídoto para la tristeza dentro del fútbol que la victoria" y que tratarán de conseguirla este sábado ante el Atlético de Madrid en el Cívitas Metropolitano, en el partido aplazado de la cuarta jornada de LaLiga EA Sports, para dar continuidad al triunfo ante el Granada.

Romper las estadísticas

"No hay mejor antídoto para la tristeza dentro del fútbol que la victoria. Nos preparamos para ganar; cuando no ganas, estás más cerca del fracaso", declaró en rueda de prensa, recordando una frase de su anterior comparecencia. "Seremos capaces de cortar más leña y llevar más agua a mayor velocidad. Tenemos unos procesos, creemos en que las cosas se construyen, no creemos en las casualidades. En fútbol, con trabajo se reduce la suerte. Con trabajo y dedicación es la única forma de que nos acompañe la suerte", añadió.

Además, reconoció que su incorporación al club fue "tan rápida" que no me dio "tiempo" a impregnarse "de un ambiente muy negativo", roto con la victoria en el Nuevo Los Cármenes. "Llegué y solo teníamos un día para hacer las cosas. Fuimos con una mentalidad muy positiva, los chicos estuvieron muy positivos el día del partido, y ahora queremos mantenernos en un equilibrio emocional. Hemos hecho un partido bueno", indicó.

Confianza plena en sus futbolistas

"Confío mucho en la capacidad de los futbolistas. Tienen que ir saliendo de la situación, ir cambiando el gesto, el nivel de confianza, y eso va a suceder. Ya hemos hecho algo importante, porque vamos a partir de un estado de ánimo mucho mejor mañana. Habrá un proceso en el que nos encontraremos muchas situaciones y vamos a intentar balancear lo mejor posible", continuó.

Por otra parte, el técnico madrileño recalcó la importancia de estar bien armados defensivamente. "Soy de los que piensan que para atacar bien hay que defender bien; los equipos desordenados en ataque difícilmente atacan bien. Cuando los equipos grandes tienen crisis, siempre miran hacia la defensa. Es una cuestión de comodidad: pierdes la pelota, empiezas a perder la posición en campo contrario... No puedo prometer que en dos sesiones vayamos a conseguir todo lo que queremos", manifestó.

"Todo lo que ordenemos será paralelamente a pedirle a los jugadores que no pierdan nada de creatividad y del gusto por jugar. Pero todo dentro de un orden", prosiguió antes de advertir de que el duelo de este sábado "va a ser una prueba importante".

Todo en un estadio del que los sevillistas "no" guardan "muy buenos recuerdos". "Esas cosas que se enquistan no se sabe muy bien por qué suceden, van sumando estadísticas y las tienes muy en contra. Cada estadística está para leerse en su contexto y para romperse. Hay que ser positivos y vamos a ir sin pensar en nada del pasado", subrayó.

También aseguró que defender ante los rojblancos "es cosa de todos". "A la hora de ganar espacios en ataque como de reducirlos en defensa, es cosa de todos. Estamos pensando cómo reducir a los jugadores que tienen más incidencia en el juego del Atlético de Madrid, no solo en Griezmann", aseveró.

Partido especial

El extécnico atlético explicó además que enfrentarse a su exequipo, con el que conquistó la Liga Europa, será "muy especial". "Pero vamos a ser rivales hasta el final. Los atléticos son gente muy entrañable, me lo recuerdan cada día en Madrid. Son gente muy agradecida y yo también les estoy muy agradecido a ellos", señaló.

Respecto a sus futbolistas, aseguró que "los que estuvieron al margen, siguen aparte, pero empiezan a ver la luz". "Esperamos que vuelvan después de este parón, y los que aún no están ni trabajando al margen del grupo, tampoco estarán. Hablo con ellos y están con muchas ganas de volver. A veces, cuando la situación es tan negativa, las bajas por lesión se alargan demasiado. Yo les veo con ganas de participar y eso es muy importante", dijo. "Hay jugadores a los que he visto poco porque no han visto campo", añadió.

Además, habló del estado de Marcao. "El chico hizo un esfuerzo. Nos dijeron que no había riesgo de lesionarse siempre que jugase un partido cómodo y pocos minutos. A Marcao hay que ponerle en forma, quiere participar y quiere estar", indicó.

El preparador sevillista desveló también que sus jugadores tendrán varios días de vacaciones. "Ellos deben descansar, porque tan importante es el cuerpo como la mente. Estar fuera unos días con sus familias les va a venir francamente bien. Nos prepararemos bien para la vuelta", apuntó.

Por último, Sánchez Flores se negó a opinar sobre el fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la Superliga. "No me posiciono. Tengo mis ideales y mis pensamientos y no tengo ninguna necesidad de mostrarlos públicamente. Lo hago con mis amigos y mi familia", concluyó.