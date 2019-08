La salida de Coutinho deja muy tocada la operación del Barça por Neymar

ASÍ ESTÁ LA ÚLTIMA HORA DEL BRASILEÑO

Alfredo Martínez cuenta en Radioestadio cómo lleva el Barça la 'operación Neymar'. La salida de Coutinho al Bayern hace que el posible fichaje del brasileño se aleje: el ex del Liverpool no entrará en la operación, mientras que Dembelé ha pedido no salir y Semedo es intocable para el club.