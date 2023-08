La RFEF responde a las jugadoras con un comunicado en el que tratan de probar que Jenni Hermoso sí alzó a Rubiales: "El Sr. presidente no miente"

La Real Federación Española de Fútbol ha emitido un comunicado en el que tratan de probar que las palabras pronunciadas por Luis Rubiales durante la Asamblea se corresponden con lo que ocurrió el pasado domingo tras la final del Mundial. En primer lugar anuncian "la presentación de cuantas acciones legales correspondan en defensa de la honorabilidad de Rubiales".

Explican que han tratado de comunicarse con Jenni Hermoso para contrastar el entrecomillado del comunicado de Futpro pero no ha sido posible: "La versión de los hechos de Rubiales está contrastada en los expedientes internos que se han abierto, sin que hasta la fecha la Sra. Jennifer Hermoso haya contestado a ninguno de los requerimientos formulados".

Además dejan otro mensaje para las internacionales y recuerdan que la "participación en la selección es una obligación de todas las personas federadas si son llamadas para ello". Por último adjuntan cuatro fotografías con explicación una a una para tratar de demostrar que la escena que ha relatado Rubiales se esta manera: "Fue consentido. Tengo una gran relación con todas las jugadoras y tuvimos momentos muy cariñosos en esta concentración. En el momento en el que apareció Jenni ella me levantó del suelo y al dejarme nos abrazamos y yo le dije olvídate del penalti, has estado fantástica en este Mundial y ella me dijo eres un crack, yo le dije ¿un piquito? y sucedió", es cierta.

Con esas fotografías pretenden demostrar que es la jugadora la que alza a Rubiales. Y finalizan con una contundente frase: "El Sr. presidente no miente". Este es el comunicado completo.