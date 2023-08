Jenni Hermoso: "Me sentí vulnerable y víctima de una agresión"

Jenni Hermoso ha emitido a última hora de este viernes un nuevo comunicado en el que explica y denuncia los hechos y presiones sufridos por la futbolista durante toda la semana después de que el presidente de la RFEF, Luis Rubiales, le diera un beso en la boca en la entrega de medallas tras la consecución del Mundial de Fútbol Femenino.

Rubiales se ha defendido este viernes en una declaración en la Asamblea Extraordinaria en Las Rozas en la que ha defendido que su beso fue consentido y se ha negado a dimitir.

Las reacciones no se han hecho esperar. El fútbol femenino español ha cerrado filas en apoyo a Jenni Hermoso y las campeonas del mundo se han ido pronunciando a lo largo de la tarde en sus redes sociales publicando mensajes con el hashtag #SeAcabó. Incluso han emitido un comunicado conjunto en el que se niegan a volver a la selección con estos dirigentes.

Jenni Hermoso ha ido más allá y, horas más tarde, ha publicado otro comunicado, esta vez individual, en el que denuncia presiones hacia ella y su familia durante toda la semana y asegura que "me sentí vulnerable y víctima de una agresión". Además, califica el acto como "impulsivo, machista, fuera de lugar y sin ningún tipo de consentimiento por mi parte".

La delantera de Pachuca asegura que "en ningún momento se produjo la conversación a la que el Sr. Luis Rubiales hizo referencia y que, ni mucho menos, su beso fue consentido (...) Sencillamente, no fui respetada".

Hermoso explica, además, que se le pidió realizar una declaración conjunta "para rebajar la presión sobre el presidente", pero que se negó porque solo quería "disfrutar del hito histórico alcanzando junto con mis compañeras".

"A pesar de mi decisión, tengo que manifestar que he estado bajo una continua presión para salir al paso con alguna declaración que pudiera justificar el acto del Sr. Luis Rubiales. No solo eso, sino que, de diferentes maneras y a través de diferentes personas, la RFEF ha presionado a mi entorno (familia, amigos, compañeras, etc.) para que diera un testimonio que poco o nada tenía que ver con mis sensaciones".

Cierra el comunicado afirmando que "ante tal muestra de falta de respeto e incapacidad de reconocer los errores propios y asumir las consecuencias, he tomado la decisión de no volver a jugar para la Selección mientras continúen los actuales dirigentes".