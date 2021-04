El Real Madrid ya espera al Liverpool en los cuartos de final de la Champions

Llegan los cuartos de final de la Liga de Campeones y lo hacen ya con sólo un representante del fútbol español. El Real Madrid recibe este martes al Liverpool en el partido de ida con el arbitraje del alemán Felix Brych. No se ven las caras blancos y reds desde aquella final de 2018 que supuso la decimotercera conquista para los de Zidane.

El Real Madrid ha confirmado su buen momento de forma este fin de semana con esa victoria ante el Eibar. Un partido en el que Zidane dio descanso a Varane y Kroos. Tanto el francés como el alemán estarán de inicio para medirse al Liverpool. Fuera del equipo se quedan seguro los lesionados Ramos y Carvajal, en el aire la presencia de jugadores como Eden Hazard y Fede Valverde.

No está firmando su mejor temporada el Liverpool, que marcha sexto en la Premier. Pero los de Jürgen Klopp no serán un hueso fácil de roer. Este fin de semana han goleado al Arsenal (0-3) con un estelar Diogo Jota. El portugués forma un ataque de ensueño junto a Salah, Mané y Firmino. Con Thiago a los mandos, el único lunar negro del Liverpool es una débil defensa, mermada por las lesiones de Van Dijk, Gomez y Matip.

Zidane elogia al Liverpool

El entrenador del Real Madrid ha comparecido en esa rueda de prensa previa al choque contra los ingleses en la que ha dejado claro que “el Liverpool es un equipo muy sólido, son muy fuertes, no sólo los tres delanteros, que son muy buenos. Tienen bajas, pero no es una debilidad, porque tienen otros jugadores. Nosotros también tenemos bajas, pero la fortaleza está en el equipo”.

Zidane no ha confirmado la baja de Hazard aunque ha asegurado que “Eden tiene que estar tranquilo, he hablado con él. No vamos arriesgar la vuelta de un jugador, lo importante es que esté recuperado del todo. Vamos a ir poco a poco y ya veremos cuando puede estar con nosotros”.

Nacho se gana el puesto

Junto al técnico madridista ha comparecido Nacho Fernández, que se ha convertido en un fijo en las últimas semanas. “Tengo una confianza que no había sentido antes. Puede ser el mejor momento de mi carrera. Lo que nos pide el entrenador lo estamos haciendo bien”, ha señalado el canterano blanco.

Respecto a la ausencia de Sergio Ramos por lesión, Nacho ha asegurado que “Sergio está mal porque está lesionado y a nadie le gusta perderse momentos tan importantes de la temporada como éste”. Cuestionado por la renovación del sevillano, Nacho ha dejado claro que “como amigo y madridista lo mejor para el club y para Ramos es que se quede”.