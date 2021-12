El Real Madrid cumple ante el Inter y pasa como primero de grupo

El Real Madrid ha certificado la primera plaza de grupo en la Champions tras imponerse al Inter de Milán por dos goles a cero y será cabeza de serie en el sorteo del próximo lunes.

El alemán Toni Kroos, con un buen disparo desde la frontal del área en el minuto 17, ha adelantado al Real Madrid, tras una buena acción colectiva. El zurdazo del mediocentro hizo una parábola perfecta para colarse junto al palo de Handanovic. El conjunto italiano llevó la iniciativa en el primer acto, llegando a un 59 por 100 de posesión en el Santiago Bernabéu, pero solo de un remate a puerta en un cabezazo blando del bosnio Edin Dzeko a las manos del belga Thibaut Courtois.

El Real Madrid inquietó al contragolpe, pero no Jovic no estuvo acertado en el último pase. Un disparo al palo del brasileño Rodrygo Goes ya en el m.44 fue la más clara de los del italiano Carlo Ancelotti para ampliar su renta.

En la segunda mitad el Inter ha podido empatar el encuentro con una clarísima acción en botas de Barella. El talentoso mediocentro mandó el balón a las nubes con todo a favor. Posteriormente Luka Jovic y Casemiro pudieron poner el segundo de los de Ancelotti. Barella pasó de tener el gol a irse a los vestuarios. En una acción con Militao, el central cargaba al jugador nerazzurri que se estampaba con la valla publicitaria. Eso le ha calentado y ha soltado un puñetazo a la altura de la rodilla del madridista lo que le ha costado la roja y probablemente perderse los octavos de final.

El primer cambio de Ancelotti ha llegado en el minuto 71. Camavinga ha dado algo de descanso a Casemiro antes del derbi del domingo. En el 76 llegaban otras tres modificaciones con la entrada de Valverde, Asensio y Mariano y la salida de Kroos, Rodrygo y Luka Jovic. Y precisamente en el primer balón que ha tocado, Marco Asensio ha marcado el segundo del partido. Desde el pico del área, zurdazo excepcional a la escuadra.