"Mi puesto está en juego": así pidió Rubiales a Jenni Hermoso que le ayudara

La polémica en torno a Luis Rubiales por su beso a Jenni Hermoso no deja de crecer. Este martes se conocía una información, desveleda por Relevo.com, que decía que el presidente de la RFEF y el técnico Jorge Vilda pidieron a la jugadora que saliera en el vídeo de disculpas junto a Rubiales.

La periodista de Relevo, Natalia Torrente, ha explicado en 'Espejo Público' en qué consistió la conversación entre los dos protagonistas de la polémica. Según cuenta la periodista, Luis Rubiales pidió en el vuelo de vuelta de Sídney a Madrid a Jenni Hermoso que participase en sus dispculpas, algo que la futbolista no aceptó.

El presidente de la Real Federación Española dio este paso tras conocer la repercusión mediática que provocó y después de conocer las palabras del ministro de Deportes, Miquel Iceta, en las que le pedía explicaciones. Tras esto, procedió a hablar con Jenni Hermso en una conversación en la que mencionó a su familia y pedía ayuda porque "su puesto estaba en juego". Rubiales creía que la ayuda de Hermoso quitaría hierro al asunto.

Por su parte, la futbolista mantuvo su línea de no referirse al tema públicamente y pidió a su entorno que no hiciese declaraciones al respecto, cuenta la periodista de Relevo. Además, Jenni Hermoso considera que no es ella quien tiene que dar explicaciones sobre esta polémica.

Las declaraciones difundidas por la RFEF fueron falsas

Tras la final del Mundial y la polémica desatada en la celebración, la Real Federación Española de Fútbol decidió sacar unas supuestas declaraciones de Jenni Hermoso sobre el polémico beso que eran falsas.

La jugadora solo se refirió al polémico beso en un directo de Instagram en el que se escuchó decir: "Qué hago. No me ha gustado, eh".

En estos momentos, el presidente de la Federación está en el foco mediático y la RFEF ha convocado una Asamblea para este viernes, en la que las territoriales tomarán una decisión al respecto.