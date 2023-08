Ivana Andrés: "Me he acordado de las pioneras del fútbol femenino y de todas las niñas que ahora querrán jugar"

La encargada de levantar la copa del mundo, Ivana Andrés, pasa por Radioestadio noche y confiesa que su ausencia de voz se debe a "celebrarlo por todo lo alto y ahora toca descansar". Respecto a levantar la copa dice "que fue algo súper bonito, una recompensa a todo el trabajo y acordándome de las pioneras del fútbol femenino que tanto han luchado y de las niñas que a partir de ahora van a querer jugar al fútbol".

"En el avión dormimos muy poco. En el primero un poco más. En un avión se puede descansar lo que se puede descansar. Ayer lo celebramos en un hotel y como a las 8 de la mañana habíamos quedado para ir a Moncloa he dormido una hora y poco", dice la capitana.

Y muy agradecida por ese reconocimiento en Moncloa: "Todo un privilegio que el Gobierno nos haya dado el reconocimiento institucional y la medalla al mérito deportivo y por todas las instituciones que apoyan al deporte femenino".

Vivieron una fiesta multitudinaria con miles de personas en las calles de Madrid: "No nos lo esperábamos. En Sidney la gente que sabía lo que había en España nos decían que era una pasada la que se había liado pero hasta que no estuvimos en el momento no fuimos conscientes".

Ivana Andrés es capitana después de la salida de algunas jugadoras por aquello de la carta de las quince, y luego cuando volvieron no retomaron la capitanía: "Jorge habló con ellas y decidieron que no querían y nos quedamos nosotras como capitanas pero fueron ellas las que dijeron que no querían".

Y es inevitable que el asunto de Rubiales flote en el ambiente: "Lo que hizo fue un error se ha equivocado, el Jenni ya han hablado y queremos centrarnos en lo que se ha conseguido y el Mundial"