real sociedad 3-1 osasuna

Oyarzabal y Guedes dan una clara victoria a la Real

La Real Sociedad se impuso con mucha solvencia y buen juego a un Osasuna que cayó con los goles de penalti de Mikel Oyarzabal y el doblete de un Gonzalo Guedes coreado por la afición de Anoeta.

EFE

Madrid |

Oyarzabal y Guedes dan una clara victoria a la Real
Oyarzabal y Guedes dan una clara victoria a la Real | Agencia EFE

Empezó bien Osasuna con un cabezazo de Víctor Muñoz repelido por el poste con Remiro batido, pero a partir de ahí todo lo que vino por el lado del fútbol lo pondría una Real con el colmillo bien afilado. El gol txuri urdin pudo haber llegado mediada la primera parte en un buen remate de Turrientes abortado por Herrera o en una ocasión de Oyarzabal de las que el internacional español no acostumbra a perdonar. El capitán no daría una segunda opción a Osasuna en el claro penalti por manos de Boyomo dentro del área y ejecutó con precisión quirúrgica la pena máxima para subir el 1-0 al marcador de Anoeta.

El conjunto navarro quedó noqueado y a merced de una Real que se movía a la velocidad de la luz y que en la siguiente vez que compareció en terreno osasunista marcó el segundo, obra del portugués Guedes de disparo desde fuera del área. La brillante jugada de Turrientes al inicio del segundo período y su asistencia a Guedes para que volviera a soltar el látigo en el tercer gol dejaría resuelto el choque con muchos minutos por delante. Osasuna marcaría en el tramo final un gran gol por medio de su mejor jugador, Víctor Muñoz, que sorprendió con un gran remate a Álex Remiro, aunque valió de poco y ahora los pamploneses ven alejarse en la tabla a cuatro puntos a los donostiarras.

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