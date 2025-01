Osasuna tumba al campeón de Copa en San Mamés

Abrió el marcador en un tramo final de la primera mitad que se volvió loco Aimar Oroz con un golazo a pase de Jesús Areso y Budimir amplió distancias para los suyos transformando desde los once metros un penalti de Julen Agirrezabala al propio internacional croata. El Athletic igualó la contienda con goles de Nico Williams, en un jugada de su hermano, y Oscar de Marcos, a un buen pase de Mikel Jauregizar, este ya en la segunda mitad; y Budimir decantó definitivamente la eliminatoria recogiendo un rechace de Agirrezabala a un tiro abajo de Rubén García.

Sin los lesionados Oihan Sancet y Bryan Zaragoza, los dos equipos arrancaron el partidos dispuesto a plantar cara al rival. El Athletic decidido a meter ritmo y a Osasuna en su campo y el conjunto navarro a evitar ambas cosas. En esa dinámica, más allá de acercamientos peligrosos a ambas áreas, las mejores ocasiones fueron locales. Primero un centro chut de Guruzeta que iba a portería si Herrera hubiese acabado metiendo un mano muy valiosa para enviarlo a córner, y después un disparo desde la frontal de Iñaki Williams que el meta visitantes despejó también a saque de esquina en una intervención similar.

Parecía que el choque, que Osasuna trataba de que no se jugase mucho retrasando continuamente sus saques, se iba a ir a descanso sin goles y sin mayor interés hasta que se volvió loco en el tramo final el primer tiempo. Osasuna se adelantó 0-2 en cuatro minutos con un golazo de Oroz a centro de Areso desde la banda y otro de Budimir transformando un claro penalti de Agirrezabala sobre él mismo tras una mala cesión de Paredes al meta local. Dos tantos a los que respondió en el tiempo añadido el Athletic con un gol de Nico Williams enganchando un zapatazo a la red a un balón que tocó Guruzeta en un centro desde de la derecha del otro Wiliams, Iñaki. Buenos disparos de Aimar y Nico para marcar, aunque el del osasunista primoroso.

Como impulsado por el 1-2, el Athletic salió en la segunda mitad como poseído a por el empate y no dejó de plantarse ante Herrera, al que amenazaron Yeray, Iñaki y Jauregizar antes de que le batiese De Marcos en la jugada del 2-2. Un desmarque tremendo del capitán a un pase lejano perfecto de Jauregizar. De haber estado más finos en dos buenos cabezazos que cazó en el área, el joven medio centro de Bermeo podría haberse coronado esta noche en 'La Catedral'.

Parecía llegar el tercero de los locales con Osasuna desbordado, pero no. Lo que se dio fue el tercer tanto visitante. Rubén García caracoleó en el área, buscó a Agirrezabala en el primer palo, el portero no blocó la pelota y Budimir la rebañó para mandarla a la red con la tranquilidad que exigía la acción. Se repuso el Athletic y volvió a abordar la meta visitante, aunque ya sin tanta insistencia y tanto brío. Aún así generó varias ocasiones claras en las que sus delanteros no estuvieron finos.

Sí Williams, al que Herrera le detuvo el disparo cruzado; pero no Guruzeta, que se enredó en un perfecto centro de Yuri, ni Berenguer, que buscó el segundo palo cuando sus compañeros esperaban su centro desde la línea de fondo por dentro. Buscaron más jugadas los leones pero el choque se les fue yendo ante su poco acierto. Por medio, Herrera dio el susto al tener que retirarse en camilla, conmocionado pero consciente, tras recibir un rodillazo involuntario en la cabeza de su compañero Boyomo.