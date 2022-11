Las posibles sanciones deportivas impuestas por la FIFA han echado para atrás a las selecciones que iban a vestir el brazalete multicolor que pretende destacar las injusticias que se viven en Qatar. Por ello, Inglaterra, Gales, Países Bajos, Bélgica, Alemania, Dinamarca y Suiza han emitido un comunicado conjunto en el que informan de la situación.

Se trata de una decisión de última hora que se ha producido a menos de tres horas de que arranque el choque contra Irán que supone el debut mundialista de Inglaterra. La federación inglesa (FA) ha decidido así abandonar la idea de lucir este brazalete arcoiris en apoyo al movimiento 'One Love', que pretende ilustrar las injusticias y violaciones de los derechos humanos en Qatar, especialmente las que atentan contra el movimiento LGTB.

¿Cuál es la sanción de la FIFA por llevar el brazalete multicolor?

Harry Kane, capitán de Inglaterra, iba a llevar este brazalete y, junto a la FA, aseguró que no le importaba exponerse a sanciones. Sin embargo, la FA entendía que estas multas iban a ser de carácter económico, y no deportivo, como ha amenazado la FIFA.

En caso de vestir este brazalete, en lugar del impuesto por la FIFA, Kane se expondría a ser amonestado nada más comenzar el partido, algo que la FA ha tomado en consideración a la hora de desechar la idea. La FA ha comunicado que buscará otros métodos para expresar sus ideas que no provoquen sanciones deportivas a su selección.

Es el mismo caso que Países Bajos, cuya Federación (KNVB) confirmó que su capitán, Virgil van Dijk, no portará el brazalete "One Love" en su primer partido del Mundial de Qatar 2022 este lunes contra Senegal, después de que la FIFA haya comunicado oficialmente que si lo hace recibirá una tarjeta amarilla.

"Lamentamos profundamente que no haya sido posible llegar juntos a una solución razonable. Defendemos el mensaje 'One Love' y continuaremos difundiéndolo, pero nuestra prioridad número uno en la Copa del Mundo es ganar los juegos. No queremos que el capitán empiece el partido con tarjeta amarilla. Por eso, con gran pesar, tuvimos que decidir abandonar nuestro plan", señaló.

"Habríamos pagado una multa por llevar el brazalete, pero nunca se ha visto que la FIFA quiera castigarnos en el campo por esto (...) Esto va contra el espíritu de nuestro deporte".

En el comunicado, las selecciones indicaron que habrían "pagado una posible multa por llevar el brazalete de capitán de One Love, pero nunca se ha visto que la FIFA quiera castigarnos en el campo por esto".

"Esto va en contra del espíritu de nuestro deporte que conecta a millones de personas. Junto con los demás países involucrados, analizaremos de manera crítica nuestra relación con la FIFA en el próximo período", añadió.

El mensaje de las selecciones con el movimiento One Love

Las federaciones mantienen que, junto a sus jugadores, su deseo es "difundir un mensaje positivo con OneLove, para la conexión y contra todas las formas de discriminación". "Queremos hacer eso en la Copa del Mundo junto con Inglaterra, Gales, Bélgica, Suiza, Alemania y Dinamarca", apuntó.

También recordaron que el pasado 19 de septiembre, el grupo de trabajo de la UEFA, del que forma parte como federación, pidió a la FIFA que aceptara el brazalete de capitán de "One Love".