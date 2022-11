El Rey se une a la fiesta de España en el vestuario y se lleva un valioso regalo

El excelente triunfo de la Selección ha subido la euforia entre todos los aficionados incluido el Rey Felipe VI. El monarca ha presenciado el partido desde el palco y ha disfrutado enormemente. Al término del encuentro, no ha podido resistir bajar al vestuario a felicitar a los internacionales y al cuerpo técnico.

Al entrar ha encontrado la lógica exaltación de los futbolistas y lejos de interrumpir les ha animado a continuar con la fiesta: "¡¡Seguid cantando, hombre!!" les ha dicho con una sonrisa.

Posteriormente ha saludado a todos y les ha mandado un mensaje: "Queda mucho campeonato, pero seguid haciéndolo igual. Nunca había vivido un partido así, con un resultado así, sobre todo de la selección. El resultado es importante, pero ver jugar a la selección ha sido una auténtica gozada. He disfrutado. No soy un experto, pero no he visto fallo alguno, el jefe dirá".

Finalmente, se ha marchado pero con un bonito regalo. La camiseta de Gavi, el mejor jugador del partido, firmada por todos los jugadores.