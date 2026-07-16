La historia detrás de la foto de Messi bañando a Lamine Yamal cuando tenía ocho meses

Mucho antes de convertirse en la joven estrella de la selección española, Lamine Yamal ya había cruzado su camino con el de su gran ídolo, Leo Messi.

Una tierna e insólita fotografía de un bebé en un barreño de plástico junto a un joven futbolista argentino permaneció oculta durante casi dos décadas.

Hoy, en vísperas de enfrentarse en una histórica final mundialista, aquella vieja imagen cobra un sentido mucho más profundo.

La historia de esta icónica captura comenzó en diciembre de 2007 gracias a una campaña solidaria organizada por el diario Sport y UNICEF.

Para confeccionar un calendario benéfico, la organización realizó un sorteo en el humilde barrio de Rocafonda, en Mataró, con el fin de seleccionar a varios bebés de la zona.

La familia de Lamine Yamal resultó ganadora de la rifa y acudió a la cita en el Camp Nou.

Por un toque de casualidad, el jugador asignado para posar junto al pequeño Lamine fue un tímido Leo Messi que apenas tenía 20 años de edad.

"No hay dinero que pague una foto como esa", comentaba a EFE Joan Monfort, el autor de la foto.

El fotógrafo recuerda que Messi aún no era la superestrella mundial en la que se convertiría años más tarde, sino un joven introvertido. Aunque al principio la interacción entre el futbolista de pelo largo y el pequeño de ocho meses resultó difícil de coordinar, la complicidad del agua y la espuma terminó por regalar una imagen irrepetible.

Del álbum familiar al reencuentro en la gran final

A pesar del incalculable valor histórico que hoy atesora la fotografía, no fue hasta el año 2024 cuando Mounir Nasraoui, padre de Lamine, decidió compartir la emotiva escena en sus redes sociales, desatando un fenómeno viral sin precedentes.

Casi diecinueve años después de aquella sesión fotográfica, los dos protagonistas se verán las caras sobre el terreno de juego en busca de la gloria internacional.

Lamine Yamal, que acaba de celebrar su decimonoveno cumpleaños luciendo el histórico dorsal 19 en su camiseta, cumplirá el gran sueño de su vida al desafiar al rey del fútbol.

Por su parte, un veterano Leo Messi intentará defender su corona en lo que promete ser un traspaso de poderes legendario, cerrando así un círculo mágico que comenzó con un simple baño solidario.