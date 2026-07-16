¿Cómo están Lamine Yamal y Pedro Porro tras el partido de semifinales? Ambos jugadores han entrenado al margen por molestias

La selección española se enfrentará este domingo 19 de julio a Argentina en la gran final del Mundial 2026. Por ello, los de Luis de la Fuente ya han regresado a los entrenamientos para preparar el encuentro contra el combinado sudamericano, una selección muy exigente físicamente.

Sin embargo, la noticia en estas últimas horas se centra sobre Lamine Yamal y Pedro Porro. Los dos futbolistas acabaron el partido de semifinales contra Francia tocados físicamente, lo que les ha obligado a quedarse al margen en esta primera sesión de entrenamientos, tal y como ha informado Alfredo Martínez para Onda Cero.

Lamine Yamal aparece con un vendaje

En el primero de los tres entrenamientos, saltaron los 26 jugadores al césped, aunque no participaron en la sesión preparatoria ni Lamine Yamal ni Pedro Porro. Saltaron las alarmas cuando las cámaras divisaron un aparatoso vendaje en el bíceps femoral de la pierna izquierda del extremo del F.C. Barcelona.

Un vendaje preocupante por situarse en la misma zona donde se lesionó Lamine meses previos al Mundial de 2026.

Pedro Porro, también con problemas físicos

En el caso de Pedro Porrro, MVP de la semifinal, parece que es mera precaución, ya que el jugador sufre de fatiga muscular. El lateral derecho fue sustituido en los instantes finales del partido contra Francia después del derroche físico durante los casi 90 minutos de encuentro.

Optimismo en la selección

Por el momento, los dos jugadores de la selección están "entre algodones" de cara a la cita contra Argentina, aunque se espera que ambos estén disponibles para el seleccionador en la final. A tres días de la final, el mensaje que mandan desde la selección es de tranquilidad.

Luis de la Fuente ya ha explicado que no habrá problemas para que el domingo estén listos para la final. Por tanto, se trata de una medida de precaución para evitar que las molestias vayan a más.