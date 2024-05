Moreno afirma que cree "en lo que hay" en Osasuna

“Estaba muy ilusionado con la posibilidad de venir a Osasuna. Se ha hecho larga la espera de la decisión, algo que entendía perfectamente, ya que estaba la figura de Jagoba, por lo que había que tener un respeto”, señaló Moreno durante su presentación como técnico rojillo para la campaña 2024/25. El exentrenador del Almería aseguró que tanto él como su cuerpo técnico lo darán todo: “Nos vamos a dejar la vida. Es una oportunidad única que cualquier entrenador de LaLiga quisiera haber tenido. Me siento un afortunado y estoy convencido de que aprovecharé la oportunidad”.

De su plan con Tajonar, Moreno declaró: “Uno cuando llega a un sitio debe hacer un análisis de a dónde va, lo que siente la gente y lo que es importante. Sé a dónde vengo y lo que significa Tajonar. He estado en clubes donde la participación de gente, sobre todo por convicción, ha sido muy joven, con 16 o 17 años… cuando estén preparados miraré hacía la cantera”. Prometió continuidad y explicó qué tratará de trasladar al grupo: “Me gusta que mis equipos manejen todas las facetas del juego, sin renunciar a ninguna. Evidentemente, las características de un equipo son unas muy determinadas y lo más inteligente es intentar adaptarte a las que hay”.

“Voy muy de la mano con lo que me voy a encontrar aquí, con mis matices, y vamos aprovechar ese trabajo”, afirmó un Moreno que estuvo acompañado en la sala de prensa por su segundo entrenador, Dani Pendín, el preparador físico, Dani Pastor, y el analista principal, Ramón Alturo. Se reencontrará con Ante Budimir tras coincidir en el Mallorca hace cinco temporadas: “Lo aprecio mucho como profesional, pero sobre todo en lo personal. Hemos mantenido siempre muy buena relación, es una persona muy agradecida. Es un fenómeno, ha metido esa cantidad de goles y ha tenido algún problema por el cual se ha perdidos partidos, una pena. Hubiera conseguido marcar más tantos”, resaltó sobre el delantero croata que el próximo mes disputará la Eurocopa de Alemania.

Sobre Osasuna, enfatizó: “Es un equipo único, uno de los cuatro clubes de LaLiga, con una afición que no hace falta que la describa. Viene con una trayectoria en Primera y, desgraciadamente, no me había encontrado esto. Había muchos entrenadores que querrían entrenar a Osasuna y el afortunado soy yo”, indicó, y aseguró que espera integrarse lo antes posible y mostrar a la gente que es una persona que llega “a sumar y a aprender”.

El técnico valenciano, de 49 años, aseguró que no tiene ningún problema en que su modelo se parezca al de Jagoba Arrasate: “Todo lo que se pueda parecer, más lo que podamos aportar, será un plus”. Asimismo, agradeció el trato por parte de Arrasate: “Aprovecho para agradecerle de forma pública. Desde el primer momento que le mandé un mensaje se puso a plena disposición. Habla muy bien de él como persona. Me ha hablado muy bien de todo. La experiencia dice que cuando te vas a objetivos a muy a largo plazo pierdes lo más cercano. Es momento de buscar los que estén a corto plazo, sabiendo que lo primordial es la permanencia”, subrayó.