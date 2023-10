Misterchip, sobre Laporta: "Siempre desvía la atención... central lechera, caverna y ahora madridismo sociológico"

Laporta está siendo investigado por el juez ¿Imputado? Llamadlo como queráis. Imputado, investigado. A efectos legales, yo no soy ningún experto, pero es lo mismo. Una palabra suena más fuerte que la otra. Pero vamos, viene siendo lo mismo. Que cada uno utilice la expresión que quiera. Lo que es cierto es que hasta hace poco, hace dos semanas, si no me falla la memoria, el juez rechazó el deseo del Barça a través de su presidente de presentarse como acusación particular en la causa del caso Negreira. Faltaría más.

Me parecía un poco una boutade por parte del Barça y por parte de Laporta presentarte como acusación particular cuando es el club azulgrana el que está pagando a Negreira, es de locos. Es de locos que efectivamente, que el que el Barsa intentara eso, y es normal que el juez lo negara. Lo que no vimos venir, que Laporta fuera investigado un par de semanas después de aquello. Todo esto se basa en que el juez se ha ajustado o se ha agarrado a una, yo lo denomino, treta legal. No sé si ese es el apelativo correcto.

Supongo que no, pero es la de considerar a Negreira un funcionario, ya que trabajaba para la Federación, que no es un ente público pero que sí tiene una dimensión pública importante. Y ya siendo funcionario, el hecho de sobornar a un funcionario ya es un delito de cohecho y ahí ya no hace falta demostrar si luego hubo o no compra de partidos, simplemente con el intento de soborno a un funcionario público ya es un delito. Y esta es la historia, la treta que ha buscado el juez Aguirre para llevar este caso por otra vía. Yo insisto, no soy ningún experto legal. Me he informado y me he documentado todo lo que he podido y he hablado con las personas que saben mucho de esta historia y he recibido todo tipo de inputs, desde los que me dicen que es una idea genial, hasta los que me dicen que es una idea que no va a ninguna parte porque de ningún sitio se puede sostener que un empleado de la Federación sea un funcionario. Realmente he visto todo tipo de opiniones al respecto, con lo cual ya veremos hasta donde llega esto.

El caso es que también al tratarse de un delito de cohecho que vaya más allá de la de la corrupción deportiva, ya el plazo en el que prescribe este delito se amplía y por eso ya se le puede investigar también a Laporta. Gracias a que por esta nueva forma de delito se ha ampliado el plazo al que se circunscriben los posibles delitos que se pudieran que se pudieran cometer. Laporta habló ayer en un medio catalán, como hace siempre Laporta, que pide mucha equidistancia y habla mucho del centralismo y de lo mal que le tratan. Pero el primero, el primero que se comporta de una forma absolutamente sectaria, no concediendo ningún tipo de entrevista a ningún medio que no sea catalán, es él, es él el primero que se aisla. Es él el primero que separa al Barcelona del resto del mundo.

Y es él el que ayer, como digo, en un medio catalán, acude a lo de siempre en el momento que está imputado y el que va a ser investigado desvía la atención para que todo el mundo hable de su discurso. En su día fue la central lechera, luego fue la caverna y ahora habla del Madrid, del madridismo sociológico. Supongo que tendrá un asesor que más o menos le va diciendo algún término así, más o menos curioso y vive del término este durante durante años. Y ahora está todo el mundo, como en su día se habló de la central lechera o de la caverna.

Ahora todo el mundo con el madridismo sociológico, en lugar de hablar de lo que se tiene que hablar, que es de que Laporta, está imputado. Por cierto que en esa, en esa entrevista dijo que la final del Mundial tenía que ser en Barcelona, que para eso el estadio más grande y tal. A mí me parece perfecto que Barcelona aspire a organizar la final del Mundial, faltaría más. Lo que sí le pediría a Laporta y al propio Fútbol Club Barcelona es que todo ese interés que tiene de organizar la final del Mundial también lo hubieran puesto por organizar algún partido de la selección española últimamente, porque España no juega en el Camp Nou desde el 21 de enero de 1987, un partido acabó uno uno en un amistoso contra Holanda.

Fue el partido 315 de la historia de la selección española y ya vamos por 749. Es decir, España lleva más de 400 partidos sin aparecer por el Camp Nou, donde España no jugó un partido no amistoso desde el año 69. Entonces, en fin, yo creo que el primer paso antes de intentar aspirar a organizar una final del Mundial en la que podría estar España o ahí ya te da igual que esté España, porque claro, a ver si llevamos 30 años sin ver a España en el Camp Nou, porque, oye, todo el mundo tiene derecho efectivamente a recibir en su estadio a quien quiera. A ver si ahora, como en la final del Mundial, ahí ya sí nos interesa, porque ojalá esté España en esa final y es una posibilidad. O a ver si vas a querer organizar la final, luego se va a clasificar España y vas a decir no, ahora ya no...

No creo que pase eso. Y luego, un detalle. El juez Aguirre habló en el último, el último auto de que hay una parte del colectivo arbitral que ha sido sobornada, que ha sido sobornada y que está corrupta. Una parte no ha especificado ni quiénes, dado nombres, no habla de la totalidad, habló solamente de un grupo de árbitros.

Yo estoy echando en falta todavía que aparezca Medina Cantalejo en algún sitio y diga algo, porque Medina Cantalejo está metido debajo de una alfombra. Desde que pasó todo el tema de de Rubiales no le hemos visto hablar. Lo último que se sabe de Medina Cantalejo son unas unas expresiones lamentables que vimos todos en el mes de julio, en la que atacaba a un compañero y le amenazaba y decía de todo, eso es lo último que sabemos de Medina. Cantalejo no ha vuelto a hablar, no ha vuelto a abrir la boca. Está ahí, bien calladito.

A ver si pasa todo este temporal y consigue mantener su culo sobre la silla, que es lo único que le preocupa, evidentemente. Pero vamos, ante unas declaraciones o ante una acusación tan grave, supongo que internamente recurrirá los servicios legales de la Federación para esto, pero también estaría bien que saliera un poquito a la cara y nos contara también un poquito qué piensa de todo esto y qué piensa también de todo lo que ha pasado en la Federación, que ya está bien. Da la cara un poquito. Medina, da la cara, que últimamente se te ve poquito el tema.