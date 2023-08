Miquel Iceta asegura que el CSD trasladará al TAD este martes la documentación que le ha requerido

Miquel Iceta, el ministro de Cultura y Deporte en funciones, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros ha confirmado que el Consejo Superior de Deportes "dará cumplida respuesta" al Tribunal Administrativo del Deporte proporcionándole la documentación que le ha requerido sobre la denuncia contra el presidente suspendido de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, "antes de las 14.00 horas" de hoy.

Ha afirmado que el CSD recibió este martes por la mañana un oficio del TAD en la que solicita una copia íntegra del comunicado emitido por la RFEF, una copia íntegra de los comunicados emitidos el viernes por Jennifer Hermoso y el sindicato Futpro, unos documentos adjuntos a la denuncia de la Liga F y un vídeo con las declaraciones de la jugadora a los que el TAD no ha tenido acceso.

Ante este requerimiento, Miquel Iceta ha dejado claro que "el CSD será extraordinariamente diligente" y "antes de las 14.00 horas" se remitirá la documentación solicitada al TAD.

Iceta destaca que el Gobierno actuó en el 'caso Rubiales' "antes" que la FIFA

Iceta ha subrayado que el Gobierno actuó en el 'caso Rubiales' "antes" de que lo hiciera la FIFA y que ha sido "muy escrupuloso" en el proceso para evitar futuros recursos a la inhabilitación del presidente de la RFEF y alargarlo de "manera no deseada".

"El Gobierno ha decidido actuar por iniciativa propia. Respetamos la independencia de la RFEF y no nos hemos reunido con ellos porque no queremos interferir y por eso el Gobierno esperó a que la Asamblea se pronunciara. Ante la inacción de la RFEF actuamos de manera adecuada. El Gobierno actuó, en el marco de sus competencias, antes de que lo hiciera la FIFA", afirma.

El TAD pide más documentación al CSD para decidir sobre el 'caso Rubiales'

Víctor Francos compareció en rueda de prensa para valorar la resolución del Tribunal Administrativo del Deporte sobre la denuncia que presentó el CSD, pero la deliberación aún no es pública, y el presidente y ha avisado que no sabe cuándo la publicarán: "De momento no tenemos noticias pero respetamos su independencia", ha comunicado.

En este sentido, recordó que si el TAD estima que la denuncia es correcta, y considera que los hechos son muy graves, el CSD activará las actuaciones que ya anunció en anteriores comparecencias, entre ellas la suspensión de Rubiales.

Los presidentes territoriales de la RFEF piden la dimisión "inmediata" de Rubiales

La Comisión de Presidentes de Federaciones de ámbito Autonómico y Territoriales de la Federación Española de Fútbol ha acordado por unanimidad pedir a Luis Rubiales que presente "de manera inmediata" su dimisión como presidente de la RFEF tras la reunión que han mantenido este lunes en Madrid.

La RFEF anunció en un comunicado los acuerdos alcanzados de forma unánime por los responsables autonómicos que incluyen también instar a Pedro Rocha, presidente interino tras la suspensión provisional de la FIFA a Rubiales, a "que se retire de inmediato la comunicación hecha en nombre de la Federación con FIFA y UEFA" conocida hoy para que actúen e impidan la participación de los equipos españoles por injerencia gubernamental.