Miguel Torres: "El verdadero líder de este Real Madrid tiene que ser Mourinho"

El Real Madrid ha logrado este domingo la tercera victoria en tres jornadas esta temporada en la vuelta de José Mourinho al banquillo blanco, que ha está dejando buenas sensaciones en el inicio.

Ante el Málaga volvimos a ver una gran versión tanto de Jude Bellingham como de Kylian Mbappé, con ambos marcando y opositando a convertirse en los líderes del equipo. "Serían líderes indiscutibles en cualquier otro club, pero en este Real Madrid el verdadero líder tiene que ser Mourinho", explicaba Miguel Torres en Radioestadio Noche.

El que fuera jugador tanto del Real Madrid como del Málaga, analizaba el partido en Onda Cero destacando el buen juego de los de Mourinho. "Me ha gustado bastante. Se ha enfrentado a un Málaga valiente, que ha intentado jugar y mirar de tú a tú al Madrid, eso ha facilitado que hubiera más espacios y mostrara la gran pegada que tiene", contaba Torres del 4-0 de los madridistas.

En este sentido, destacaba el partido de Trent y de Bellingham y dejaba un recado a Diomandé, que volvió a tener minutos. "Me está dejando un poco frío, no le veo un jugador con personalidad arrolladora, le veo cierta apatía", indicaba el colaborador de Radioestadio Noche.