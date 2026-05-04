Marcelino no seguirá en el Villarreal la próxima temporada

Ambas partes no han alcanzado un acuerdo para renovar el contrato que les une hasta el final de esta campaña y pondrán punto y final a una segunda etapa de relación al final de este ejercicio. El club recurrió al técnico asturiano ante el riesgo de descenso en la campaña 2023-24 y, tras lograr la salvación, en estas dos últimas campañas el equipo ha conseguido enlazar por primera vez en su historia dos clasificaciones seguidas para la Liga de Campeones.

Marcelino ya había dirigido al Villarreal entre el 2012 y el 2016, cuando fue destituido en el tramo final de la pretemporada tras otra exitosa etapa, y ahora dejará de nuevo el club de manera amistosa al no haber alcanzado un acuerdo. El técnico asturiano se convirtió esta campaña en el entrenador que más encuentros ha dirigido al Villarreal en la máxima competición del fútbol español y también en el que más victorias ha dirigido.