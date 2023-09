Mapi León y Patri Guijarro abandonan la concentración de la selección sin ser sancionadas

Las jugadoras del FC Barcelona, Mapi León y Patri Guijarro, son las dos futbolistas que abandonarán la concentración de la Selección española de fútbol femenino. Tras una larga reunión de las jugadoras con el Consejo Superior de Deportes la pasada noche, las dos jugadoras han decidido no continuar y no serán sancionadas.

Las dos futbolistas volvían a una lista desde la selección después de la polémica que surgió con Jorge Vilda, que provocó la renuncia de 15 jugadoras. Esta vez, mantendrá su postura de no jugar con la selección española y por ello abandonarán la concentración y no disputarán los partidos de la Nations League. Las dos futbolistas alegan que no se encuentran anímicamente bien para disputar los encuentros con la selección.

El resto de jugadoras jugarán con la selección

Tras las reuniones mantenidas, hasta altas horas de la madrugada, con Víctor Francos, presidente del Consejo Superior de Deportes, las otras 21 jugadoras convocadas se mantendrán en la convocatoria y viajarán mañana, a partir de las 18:30 horas con rumbo a Suecia.

