Luka Modric no entrará en ninguna operación para salir del Real Madrid

El entorno de Luka Modric confirma a Onda Cero que el jugador no entrará en ninguna operación, tal y como señalaban algunos rumores, por lo que el centrocampista croata no se moverá del Real Madrid .

Luka Modric no se moverá del Real Madrid este verano. El centrocampista croata no entrará en ninguna operación, tal y como ha confirmado el entorno del propio jugador a Onda Cero.

Algunos rumores situaban al futbolista fuera del club blanco en una operación que traería a Neymar a Madrid, pero el entorno de Modric desmiente la información.

El centrocampista afronta su octava temporada en el Real Madrid, después de un año exitoso en lo personal al lograr el premio The Best, pero no tanto en lo colectivo con el conjunto blanco.

Seguro que te interesa...

Terrible bronca entre Sergio Ramos y Modric durante el encuentro ante el Tottenham