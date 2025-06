El Real Madrid de Xabi Alonso se la pega en su debut

El debut del Real Madrid de Xabi Alonso ha dejado mucho que desear. La imagen del equipo no ha sido la mejor y ha sufrido más de lo esperado para sacar adelante el partido ante el Al-Hilal del también debutante Simone Inzaghi.

Sorprendió Alonso con la entrada en el once titular del canterano Gonzalo García, que ocupó la delantera en lugar de un Mbappé que se perdió el partido por un proceso febril. Estuvo acompañado en las bandas de Vinicius y Rodrygo, y también pudimos ver desde el inicio a las dos caras nuevas: Trent Alexander-Arnold y Dean Huijsen.

Empezó asustando Al-Hilal con un disparo desde la frontal de Sergej Milinkovic-Savic que detuvo Courtois. No conseguía hacerse con el balón el Madrid y el conjunto saudí conseguía hacer daño con transiciones rápidas a la espalda del centro del campo madridista, formado por Tchouaméni, Valverde y Bellingham.

Hasta que fue el Madrid quien consiguió correr y logró abrir el marcador en una jugada en la que Gonzalo empujó a gol un pase de Rodrygo desde la derecha. El canterano fue la apuesta de Xabi Alonso en el once y respondió marcando el primer gol de la era del tolosarra en el banquillo madridista.

Pero el 1-0 no cambió el partido, que siguió en la misma tónica hasta que Al-Hilal logró empatar desde el punto penalti. Asencio agarró levemente dentro del área a Malcom y el colegiado señaló los once metros. Desde ahí, Ruben Neves no falló y puso el empate en el marcador.

Movió el banquillo Alonso en el descanso y dio entrada a un Arda Guler al que muchos esperaban como titular. El turco entró por Asencio y Tchouaméni pasó a ocupar el centro de la zaga junto a Huijsen. Fue precisamente Guler quien tuvo la ocasión más clara de los primeros minutos de la segunda parte con un disparo al larguero.

También lo intentó el Madrid con un cabezazo de Gonzalo y un disparo de Valverde desde el interior del área que detuvo sin mayores problemas el ex sevillista Bono.

No le tembló el pulso a Xabi Alonso para terminar el partido con dos canteranos en la delantera, Gonzalo y Víctor Muñoz, y sin Rodrygo, Vinicius y Bellingham, que se marcharon los tres sustituidos.

Pudo el Madrid encontrar la victoria con un penalti en los minutos finales del partido, pero Bono paró el lanzamiento de Fede Valverde desde los once metros.

Así se la pegó el Real Madrid en el debut de Xabi Alonso en el banquillo, aunque aún tiene dos oportunidades para arreglarlo en la fase de grupos. Próxima prueba, el domingo a las 21:00 ante Pachuca.