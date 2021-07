Luis Enrique sobre el codazo de Tassotti: "No tengo ninguna cuenta pendiente con Italia, hasta me quedó mejor la nariz"

Luis Enrique confirmó la ausencia de Pablo Sarabia en el partido de semifinales que España disputa en Wembley ante Italia, por la molestia muscular que arrastra desde los cuartos de final. La pequeña contractura muscular que sufrió Sarabia en la primera parte del duelo ante Suiza, le deja fuera de semifinales.

El delantero español del PSG había sido titular en los tres últimos partidos de España en la Eurocopa y se perderá la gran cita ante Italia. "Están todos en condiciones salvo Pablo Sarabia que no va a poder estar en el partido", anunció Luis Enrique que ya en el entrenamiento de la mañana antes del viaje a Londres, buscó soluciones para la primera baja que le deja el torneo. "El resto están bien físicamente, cuando se acerca jugar unas semifinales de un Europeo, el cansancio desaparece a los treinta minutos de acabar los cuartos. Están deseando participar todos", manifestó.

De esta manera, el seleccionador español confirmó el perfecto estado de Aymeric Laporte, el único jugador de campo de la selección que ha completado todos los minutos del torneo. "Ayer no entrenó Laporte y alguno más pero no por ningún motivo especial. Pueden elegir hacer algo en campo o en el gimnasio", aclaró antes de confirmar que podrá seguir siendo titular en semifinales.

El principal objetivo ante Italia: tener el balón

Sobre el choque, el asturiano avanzó que tener el balón será la primera batalla por conquistar. "Somos líderes en cuanto a posesión de balón, pero Italia también puede hacer uso y disfrute del balón. Son una selección que también se puede adaptar a jugar sin balón, pero están más cómodos y son más fuertes con el balón. Nuestro objetivo es claro: queremos y necesitamos el balón", dijo. Respecto a la importancia del duelo, subrayó que "el objetivo es muy atractivo", lo suficiente para "estar al cien por cien".

"No somos una selección experta, ni mucho menos, así que adquirir esa experiencia de pasar los cuartos de final de esa manera, mereciéndolo antes de los penaltis, es muy positivo y hay que valorarlo. Nos centramos en la gran oportunidad que tenemos de poder jugar una final y ya habrá tiempo para valorarlo", indicó.

Además, resaltó que en estos partidos suele haber "una tendencia a la sobreexcitación" y es algo que deben evitar. "Céntrate en lo que tienes que controlar y eso hace que te evadas de lo que significa el entorno de un partido así. Que seamos una selección no muy experta no significa que no tengamos jugadores con mucha experiencia en clubes internacionales".

"Si ganamos la Eurocopa el mérito será de los jugadores"

Preguntado por su importancia en el éxito de España en esta Eurocopa, Luis Enrique se lo concedió a sus jugadores. "Es evidente que soy un líder, pero estoy fuera del campo. Lo importante está dentro del campo. Lo difícil es marcar goles, presionar bien, adelantar líneas, las cosas que hacen los jugadores. Si tuviéramos la fortuna de ganar este partido y aparecer en la final, claramente sería mérito de ellos", aclaró.

Al técnico de la Roja le recordaron el famoso codazo que el exinternacional italiano Mauro Tassotti le propinó en la cara en el Mundial de 1994. “No tengo ninguna cuenta pendiente con Italia por aquel suceso. Creo que hasta me quedó mejor la nariz”, bromeó Luis Enrique, que considera a Tassotti de “una persona honesta y buena. Ahora trabaja como segundo entrenador en la selección ucraniana y hemos podido hablar varias veces. Forma parte del pasado, de nuestra historia futbolística. Seguramente a los dos nos hubiera gustado que aquel momento fuera diferente", subrayó.