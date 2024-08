Lewandowski lidera la remontada del Barça en el estreno de Hansi Flick

El FC Barcelona logró este sábado la primera victoria de la temporada en su visita a Mestalla en la primera jornada de liga. Era el debut de Hansi Flick en el banquillo culé, que no convenció por el juego pero sí por el resultado. El alemán demostró ser un técnico valiente y apostó por los canteranos Casadó y Bernal para dirigir el centro del campo con hasta cuatro hombres de ataque por delante: Lamine Yamal, Ferran Torres, Raphinha y Lewandowski.

Pero no fue nada fácil el estreno en Mestalla para los culés, que se vieron claramente superados por el Valencia en la primera mitad, en la que se sucedieron las ocasiones del equipo che. No estuvieron acertados Rafa Mir y Hugo Duro, los hombres gol de Baraja que, aunque pusieron en serios apuros varias veces a la defensa del Barça, no vieron portería.

No fue hasta los minutos finales de la primera parte cuando Hugo Duro logró abrir el marcador con un gran cabezazo tras un centro de Diego López. No sin suspense, pues Sánchez Martínez anuló el gol por fuera de juego del delantero y hubo que esperar a que desde el VAR le indicaran que Duro entraba desde atrás en posición legal para validarlo.

Estalló Mestalla, pero no por mucho tiempo, pues en el tiempo añadido de esa primera mitad el Barça encontró el empate. Balde puso un centro desde la izquierda al segundo palo por donde apareció Lamine Yamal para poner el balón en el área de pequeña donde Lewandowski ganó a Mosquera y empujó la pelota a gol.

El gol no pareció sentarle nada bien al Valencia, que tras el descanso se encontró con un nuevo mazazo. Raphinha estuvo más rápido que Mosquera y se llevó un balón dentro del área ante el que el central valencianista terminó haciendo penalti. El árbitro no dudó a la hora de señalar los once metros y Lewandowski convirtió el lanzamiento a la perfección para firmar un doblete que daba al Barça la remontada y le coloca a él como líder en solitario de la tabla de máximos goleadores de LaLiga.

Empieza así Flick con victoria en el primer partido del campeonato y pone ya la vista en la siguiente jornada, en la que recibirá al Athletic de Nico Williams, futbolista con el que aún sueñan fichar en Can Barça. El Valencia, por su parte, abrirá la próxima jornada visitando al Celta en Balaídos, que logró este viernes su primera victoria de la temporada ante el Alavés.