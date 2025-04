Kevin de Bruyne abandonará el City a final de temporada

El centrocampista belga Kevin de Bruyne ha anunciado que no continuará en el Manchester City la próxima temporada, poniendo fin a una etapa de diez campañas en el conjunto 'citizen'.

La despedida

"Al ver esto, probablemente os deis cuenta de hacia dónde va. Así que iré directo al grano y os diré que estos serán mis últimos meses como jugador del Manchester City. Nada de esto es fácil de escribir, pero como futbolistas, todos sabemos que este día llegará. Ese día ya llegó, y merecéis escucharlo de mí primero", confirmó De Bruyne en su cuenta oficial de la red social Instagram.

Además dio las gracias al club y a Mánchester. "El fútbol me condujo a todos vosotros y a esta ciudad persiguiendo mi sueño, sin saber que esta etapa cambiaría mi vida. Esta ciudad, este club, esta gente... me lo dieron todo. ¡No tuve más remedio que devolverlo todo! ¿Y adivinad qué? ¡Lo ganamos todo! Pero, nos guste o no, es hora de despedirnos", indicó.

Agradecido

"Suri, Rome, Mason, Michele y yo estamos sumamente agradecidos por lo que este lugar ha significado para nuestra familia. Mánchester siempre estará en los pasaportes de nuestros hijos y, lo que es más importante, en cada uno de nuestros corazones. Este siempre será nuestro hora. No podemos agradecer lo suficiente a la ciudad, al club, al personal, a los compañeros de equipo, a los amigos y a la familia este viaje de 10 años. Toda historia llega a su final, pero este ha sido el mejor capítulo. ¡Disfrutemos estos últimos momentos juntos! Mucho amor, KDB", finalizó.

De Bruyne, de 33 años y titular indiscutible en los esquemas de Pep Guardiola, llegó al City en 2015 procedente del Wolfsburgo, y hasta ahora ha disputado más de 400 partidos y anotado más de 100 goles con la camiseta 'sky blue', con la que ha sido máximo asistente de la Premier League en cuatro cursos.

En estas diez temporadas ha conquistado multitud de títulos, entre ellos seis Premier League, una Liga de Campeones -la primera de la historia del club-, una Supercopa de Europa, cinco Carabao Cups y dos FA Cups. Además, fue tercero en el Balón de Oro de 2022 y elegido cinco años en el equipo ideal de la UEFA, entre otros muchos reconocimientos.