Joaquín se disculpa con Vinicius tras llamarle "malo": "Soy el primero que tiene menos peligro de gol que un gitano sin primos"

Las cámaras 'cazaron' a Joaquín llamando "muy malo" a Vinicius en pleno Real Madrid - Betis de LaLiga en el Santiago Bernabéu y el extremo bético ha querido pedir disculpas públicamente. "Me sentí mal y me quiero disculpar públicamente porque tien 19 años y que yo salga así... Sabéis que no soy así".

Joaquín Sánchez fue 'cazado' en pleno Real Madrid - Betis llamando "muy malo" a Vinicius después de que el atacante del Madrid errase una ocasión. El extremo bético se encontraba calentando en la banda: "Este es muy malo", le dijo al preparador físico del Betis.

Varios días después, Joaquín ha querido perdón públicamente en una entrevista en Canal Sur. "Es un comentario que se hace en un momento determinado y no tenía que haber salido nunca. Decía que de cara al gol Vinicius no está bien, no es algo que me invente yo. No es que sea mal futbolista porque si no no estaría en el Real Madrid".

"Es un comentario que hago para mí y para el preparador físico", ha añadido Joaquín, para después bromear sobre su condición goleadora. "Si yo soy el primero que tiene menos peligro de cara al gol que un gitano sin primos".

El atacante del Betis ha seguido diciendo que se sintió mal por el comentario. "Tiene 19 años y que yo salga así... Sabéis que yo no soy así. Es un fenómeno y tiene una proyección increíble. No fue con otra intención".

Seguro que te interesa...

El show de Joaquín viendo la final de Rafa Nadal: "Al final va a tener que entrar Hulio"

play

La nueva batería de chistes de Joaquín: "¿Cuál es la postura que más usas en el sexo?"