El Real Madrid empata en el Bernabéu ante el Betis y no consigue el liderato en LaLiga

JORNADA 12 LALIGA | REAL MADRID 0 - 0 BETIS

El Real Madrid lo intentó, pero no pudo ser. El Madrid se fue al descanso en tablas con un gol anulado de Hazard y no consiguió marcar ante el Betis. El árbitro no pitó un penalti claro a favor del Madrid y el VAR no corrigió la decisión del árbitro.