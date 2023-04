Joaquín rompe a llorar en su despedida: "El Betis es eterno y de mi corazón no se irá nunca"

El miércoles, una leyenda del fútbol español anunciaba su retirada: el jugador del Real Betis, Joaquín Sánchez, comunicaba que no renovará su contrato el próximo 30 de junio y que colgará las botas después de más de 900 partidos como profesional.

Joaquín, que debutó hace ya 23 años en las filas del Betis, el club de su vida, ha disputado más de 600 partidos en LaLiga en tres clubes: el Betis, el Valencia y el Málaga, con los que ha ganado tres Copas del Rey. Además, también militó durante dos temporadas en las filas de la Fiorentina, en la Serie A.

Las emotivas palabras de Joaquín

Por ese motivo, este jueves ha ofrecido una comparecencia en la Ciudad Deportiva Luis del Sol del Betis en la que ha ofrecido un emotivo discurso que ha hecho que terminase rompiendo a llorar de la emoción: "Qué difícil es desprenderme de lo que ha formado parte de mi vida desde que tengo uso de razón. Mi vida entera".

Con lágrimas en los ojos, el 17 ha agradecido a todos los aficionados de España el cariño recibido en cada uno de los estadios, calles o rincones del país: "Habéis sido parte de mi bonita historia y como persona y profesional nunca podré agradecer tanto afecto". También, ha agradecido eternamente a su "afición bética", lo "único que da sentido a este club y a su escudo. Fiel donde las haya, única, sufridora y alegre, la del manquepierda, a la que me debo y a la que llevo y llevaré siempre como parte inseparable de mi vida".

"Sólo quiero que sepáis -con la pena que arrastra el momento, pero también con la tranquilidad y serenidad que te da la sensación de que cumplir con mi deber como profesional-, que no escatimé en esfuerzos y que he dado todo lo que tenía hasta el día de hoy, que volví a cumplir un sueño y que a partir de ahora me toca sumar de otra forma, pero no lo dudéis, aquí estaré como siempre porque Joaquí se va, pero el Betis se queda porque es eterno, y de mi corazón no se irá nunca. Viva el Betis", ha terminado Joaquín.

Seguirá en el consejo del Betis y dirá adiós en un partido homenaje

El todavía capitán verdiblanco seguirá en la entidad como miembro de su consejo de administración una vez que cuelgue las botas al final de la presente temporada y se despedirá de la afición bética en un partido homenaje.

Así lo ha anunciado este jueves el presidente del Betis, Ángel Haro, en un homenaje que se le ha tributado al futbolista tras su anuncio de retirada, marcado por la emoción del futbolista, cuyo discurso se ha interrumpido en varias ocasiones por el llanto, que ha compartido con otra leyenda bética, Rafael Gordillo.

Ambos se fundieron en un abrazo al final del acto y el 'Vendaval del Polígono', quien destacó lo que ha significado Joaquín, bromeó con que no ha llorado más que, cuando en la época de Rafael Iriondo en el banquillo bético, vio la película 'Campeón', un dramón protagonizado por el actor John Voight.

Haro señaló que "Joaquín no se va a ir porque trasciende, es eterno, es Betis" y que se ha decidido que "siga en el consejo de administración porque quedan muchos retos" y adelantó que el homenaje al jugador será en un partido una vez que termine la Liga y que seré "el broche de oro".

El propio Joaquín indicó que quiere que su despedida sea una "fiesta de todos los béticos" en la que dijo que jugarán futbolistas de su primera y segunda etapa en el Betis con otros grandes a los que se ha enfrentado durante su carrera, aunque no adelantó nombres.