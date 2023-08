Joao Félix, Ansu Fati o Kolo Muani, los nombres de las últimas horas de mercado

En las cinco grandes ligas europeas, el mercado de fichajes cerrará sus puertas el próximo 1 de septiembre a las 23.59 horas. Los distintos clubes están intentando cerrar las últimas incorporaciones y salidas para dejar sus plantillas selladas de cara a afrontar la temporada de la mejor forma posible.

Como ocurre en cada ventana de fichajes de verano, hay grandes nombres que, ya sea por la negativa de sus equipos a dejarlos marchar o por la indecisión que tiene el propio jugador para elegir el proyecto que más le convenga, acaban llegando a estas instancias finales de mercado con la incertidumbre de no saber en qué equipo jugarán finalmente.

Mbappé el nombre del mercado

El jugador francés del Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé, ha vuelto a ser el gran protagonista del mercado de fichajes. El futbolista nacido en Bondy ha estado inmerso durante todo el verano en un conflicto con el PSG por su renovación, que le ha llegado a costar quedarse fuera de la gira de verano a Japón de su equipo y de su primer partido en la Ligue 1.

Tras la reconciliación que parecen haber tenido Mbappé y el presidente del PSG, Nasser Al Khelaifi en las últimas semanas, todo lleva a pensar que el atacante de 25 años se quedará aunque sea una temporada más en París, pero hasta el último minuto de mercado, todo puede pasar.

Randal Kolo Muani, en rebeldía

El PSG ha estado muy activo en este mercado de fichajes de 2023, donde por ahora ha realizado nueve incorporaciones para el primer equipo. El último deseo del club parisino parece ser el delantero del Eintracht de Frankfurt Randal Kolo Muani, con quien ya podrían haber llegado a un acuerdo verbal, faltando solo pactar un precio con el conjunto alemán.

Hasta el momento todas las ofertas que ha realizado el Paris Saint-Germain por el jugador francés han sido rechazadas, llegando a un punto donde el delantero de 24 años pidió al Eintracht a través de un comunicado en Sky Sports que le dejarán salir. "Le debo mucho al Eintracht. He llevado a la afición en el corazón y siempre me he comportado de forma muy profesional. Siempre lo di todo por el club hasta el final", comenzaba diciendo.

"Sin embargo, no es ningún secreto que el PSG hizo una oferta récord por mí. Irme a París es una oportunidad única para mí. Me gustaría irme a París y también se lo he comunicado a los responsables". "Espero y deseo que el Eintracht acepte la oferta del PSG y que este fichaje sea ahora posible para mí", finalizaba el comunicado Kolo Muani.

Ansu Fati, en la rampa de salida

Pese a que ha habido rumores en torno al jugador español durante todo este mercado de fichajes de verano, las últimas semanas invitaban a pensar que finalmente Ansu Fati se acabaría quedando en el FC Barcelona. Sin embargo, los pocos minutos que le está dando Xavi este inicio de temporada habrían hecho cambiar de opinión a Fati, que ahora sí estaría más abierto a una salida de Can Barça.

Parece que hasta el momento el Tottenham es el club que más interés ha mostrado por el delantero de 20 años, aunque Liverpool y Chelsea también están al acecho.

Joao Felix no encuentra equipo

El jugador portugués no cuenta para Diego Pablo Simeone, quien le ha dejado sin disputar ni un solo minuto los tres primeros partidos de La Liga. Tras una mala pasada temporada de Joao Felix donde no terminó de rendir ni en el Atlético de Madrid ni en su cesión a mitad de temporada al Chelsea, quien no quiso comprarle a final de temporada, el futuro del atacante portugués parece más incierto que nunca.

Joao sembró la polémica este mismo mercado de fichajes con unas declaraciones al periodista italiano Fabrizio Romano. en las que aseguraba que leencantaría jugar en el Barcelona". “Barcelona siempre ha sido mi primera opción y me encantaría unirme al Barça”, dijo el actual atacante rojiblanco.

El Al Hilal se interesó por él a principios de agosto, pero no consiguió alcanzar las pretensiones económicas del Atlético de Madrid. El único destino viable ahora mismo para el jugador nacido en Viseo (Portugal) parece ser el Barcelona, quien aún tiene que cerrar algunas salidas para poder hacer hueco económico a Joao.

El Real Madrid solo piensa en salidas

El mercado en cuanto a incorporaciones se refiere del Real Madrid parece cerrado salvo sorpresa de última hora. Sin embargo, el club blanco todavía quiere dar salida a dos jugadores como son Odriozola y Reinier. Ninguno de los dos cuentan para Carlo Ancelotti. El jugador brasileño continúa entrenando en solitario como lleva haciendo toda la pretemporada, mientras que el lateral derecho español no ha jugado ni un minuto este inicio de liga con el Real Madrid.

Odriozola parece estar cerca de regresar a su antiguo club, la Real Sociedad. Reinie, por su parte, parece no tener ninguna oferta concreta sobre la mesa por el momento.