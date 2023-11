Javier Tebas dimite como presidente de LaLiga para volver a presentarse

"Hace unos minutos he presentado mi dimisión como presidente de LaLiga previa a la finalización de mi mandato, que terminaba el próximo 23 de diciembre. Se abrirá un nuevo proceso electoral en el que me vuelo a presentar, por lo que solicitaré el aval y la confianza de los clubes para asumir los retos que nos ocupan", señaló Tebas en su perfil oficial de 'X'.

La patronal también informó de la dimisión del mandatario e informó que "se abre así un proceso electoral en el que, de conformidad con las previsiones estatutarias y reglamentarias, se procederá en el día de hoy, a la celebración del sorteo para la designación de los miembros de la Comisión Electoral que una vez constituida será la encargada de convocar las elecciones".

Javier Tebas fue reelegido a finales de diciembre de 2019 para afrontar su tercer mandato al frente de un organismo que preside desde abril de 2013 cuando sustituyó a José Luis Astiazarán y volvió a gozar de la confianza de los clubes cuando terminó esta primera etapa.

El pasado mes de septiembre ya recordó que un cuarto mandato sería el último. "Dije que no superaría los 65 años y tengo 61, pero si no soy reelegido me iré a mi casa o a otras labores. Siempre tengo ofertas de trabajo, a nivel nacional e internacional se ha hecho un gran trabajo en LaLiga y eso se valora. No es cuestión de dinero, es que te sientas a gusto, aún hay proyectos a consolidar como 'LaLiga Impulso'", advirtió entonces.