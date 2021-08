Ibai Llanos saca a la luz cómo terminó cenando en la despedida de Leo Messi: "Me está dando un infarto"

El pasado sábado día 7, Messi celebró una cena de despedida de sus 21 años en el FC Barcelona. Sus amigos, compañeros y familiares fueron invitados a una reunión íntima en su casa que tuvo un invitado sorpresa... aunque la sorpresa se la llevó dicha persona, que no fue otra que el archiconocido 'streamer' Ibai Llanos.

La estrella de Twitch fue invitado a la cena por un amigo íntimo de Messi, el Kun Agüero. Tal fue su asombro que casi "le da un infarto" al enterarse de dónde estaba. Las redes sociales ya se hicieron eco de su asistencia a la cena al difundirse un vídeo de su llegada a la casa en el coche del Kun con una sonrisa en la cara.

En su último directo de Twitch, bajo el título "Mi vida no tiene ningún sentido", Ibai ha explicado qué pasó, ante la sorpresa de todos al verle llegar tan tranquilamente a la casa de Messi. "¿Qué pasa aquí? Tenéis cuatro paparazzis", fue lo primero que le dijo al Kun cuando llegaron a lo que él creía que era un restaurante de lujo o la mismísima casa de Agüero. Para Llanos, el Kun es un "ser de luz que hay que proteger" y lo deja claro en su directo. "Claro, estoy entendiendo todo, el Kun nos ha traído a su casa, la prensa lo sabe, el pueblo lo sabe y han venido a preguntarle qué piensa sobre lo de Messi... ¡Qué liada!", afirmaba. En las imágenes de su llegada, se le ve muy relajado para estar llegando a casa del mismísimo Messi, una persona a la que admira. "Yo aquí estoy como un día más, estoy ahí con el brazo puesto como si fuese tu padre que está tomando el sol con el brazo... ¡Es que yo no sabía a dónde iba!¡Para mí estaba yendo a un restaurante a cenar!", explica impactado en su directo.

La broma del Kun a Ibai iba según lo previsto, ya que al entrar, Agüero le dijo que se encontraban en "el mejor restaurante de Barcelona" y lo único en lo que pensó Llanos fue "hoy me pongo hasta el culo". Ibai se sorprendió bastante al ver a la madre del Kun Agüero, quien también le dijo: "Ibai, disfruta, esto solo pasa una vez en la vida". Llanos estaba ya de los nervios: "Parece el típico restaurante privado, de esto que no sale ni en Google. Esto debe ser que deben conocer los futbolistas el sitio, está Arguiñano desnudo, con un taparrabos, que me va a cocinar todo". "Yo estaba en la casa de Messi, sin saber que era la casa de Messi, gente. Porque yo lo que veo es un jardín y un árbol", explica Llanos. Finalmente, el streamer entró y se encontró con Messi con "una camiseta de Batman, descalzo y con los pantalones de los Chicago Bulls".

"Espérate un segundo, me está dando un infarto", fue la reacción de Ibai ante la sorprendente situación que estaba viviendo. Llanos posteó una foto en su cuenta de Instagram con el futbolista bajo el título "Hoy sí nos hemos dado la mano".

Esta frase se remonta a una polémica que hubo con el 'streamer' hace dos años. En un evento de Adidas, Llanos conoció a Messi. Los nervios invadieron a Ibai al conocer a un ídolo para él, por lo que se dió una situación en la que parece que la estrella de Twitch ignora al argentino. Él mismo explicó un año después en un directo en la plataforma junto al Kun Agüero que fue porque "estaba nervioso". Se tomó a broma las interpretaciones que hizo la gente con su reacción: "No sé qué cojones he hecho que parece que le ignoro cuando le saludo de la vergüenza que me daba, me estoy descojonando Messi se pensaba que iba borracho".