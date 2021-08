El adiós de Messi

Leo Messi, el mejor jugador de la historia del FC Barcelona se ha despedido esta mañana de club de su vida. Con las lágrimas presidiendo sus primeros minutos en el escenario montado para la ocasión, el argentino ha vivido una jornada con las emociones a flor de piel. Rodeado de su familia, compañeros y excompañeros, el 10 ha respondido a todas las preguntas sobre su salida de la entidad barcelonista. Ha dejado claro que se rebajó su ficha un 50% y que no le pidieron más. Nunca pensó que llegaría este momento, no estaba preparado y continua bloqueado ante una realidad que no esperaba.

Messi espera regresar a Barcelona, a su casa, cuando termine su carrera futbolística, para trabajar en el FC Barcelona donde pueda ser útil. No ha desvelado donde jugará, tiene ofertas sobre la mesa pero ninguna decisión tomada.

Éstas son algunas de las frases más destacadas de la rueda de prensa de despedida de Leo Messi:

-"Yo me había bajado el 50% de mi ficha, habiamos cerrado el contrato, y después no se me pidió más nada. Lo que dijeron después de que me pedían el 30% más es mentira. Fue lo que pasó, hicimos todo lo posible y no se pudo. Hay muchas cosas que se dicen que no son verdad. Así fue todo".

-"Hicimos todo lo posible y no se pudo hacer. Siempre fui de cara con el socio, con el aficionado culé y siempre fui transparente. Lo que pasa es que cuando no se habla mucho, pero no todas son verdades. Lo que más me importaba es decir la verdad a la gente que tanto me dio, que tanto crecimos y disfrutamos".

-"No sé. Laporta dijo que era por LaLiga. Yo si hice todo lo posible. Escuché muchas cosas que se dijeron sobre mí pero de mi parte hice todo lo posible para quedarme. El año pasado no quería y también lo dije. Este año quería y no se pudo".

-"Lo explicó el presidente. El club tiene una deuda grande, no quiere endeudarse más. No se podía hacer y LaLiga no lo permitía. Para que estirar más si es imposible. Tengo que pensar en mi carrera y es lo que toca a partir de ahora".

-"Fue un baldazo de agua fría. Estamos asimilándolo como podemos. Cuando me vaya me va a caer más las fichas todavía. Va a ser peor todavía. Vamos a estar arropados de mi familia y de mis seres queridos. Voy a seguir jugando y una vez que empiece se me pasará un poco todo esto".

-"No se si voy a poder hablar. En estos últimos días pensé que podía decir. La verdad que no me salía nada, estaba bloqueado. Lo estoy todavía. Es muy difícil después de tantos años, de hacer toda mi vida acá, no estaba preparado. El año pasado cuando se armó el lío del burofax si estaba convencido, pero este año, no. Estaba convencido de que íbamos a seguir en nuestra casa, era lo que más queríamos. Sobrepusimos el bienestar nuestro. El estar en nuestra casa y seguir disfrutando de nuestra vida en Barcelona tanto en lo deportivo como en lo cotidiano que es maravillosa. Hoy me toca despedirme de esto".

-"Agradecer el cariño de la gente de siempre. Me hubiese gustado despedirme de otra manera. Nunca la imagine porque no la pensaba. Me hubiese gustado hacerlo con gente, en el campo, poder escuchar una última ovación, un último cariño... Los extrañé mucho cuando no podíamos jugar con público. Extrañaba el festejar un gol con ellos y que coreen mi nombre. Me retiro de este club sin verlo y va más de un año y medio. Me hubiera gustado estar cerca de la gente y despedirme bien. Se dio así. Quiero agradecerle otra vez todo el cariño de todos estos años. El cariño de la gente siempre fue el mismo y sentí su amor como yo también hacia ellos. Ojalá pueda volver a ser parte de este club en lo que sea. Que pueda aportar para darle lo mejor y siga siendo el mejor club del mundo".

-"Me queda la espinita de haber ganado otra Champions. Estuvimos cerquita con la semifinal de Liverpool que nos metiamos en otra final. La del Chelsea con Pep... Tuvimos una generación que podríamos haber conseguido alguna otra Champions. Me tocó ganar otras cosas. No me arrepiento. Es verdad que nos quedó esa espinita de una más. Es uno de mis objetivos, volver a ganar la Champions y más títulos. Con todos los posibles e intentar agarrar a Dani, que donde va, gana. Voy a intentar acercarme por lo menos".

-"La foto es una boludez. Dije de juntarnos en Ibiza con Di María y Paredes. Neymar me llamó y nos juntamos todos. También estaba Verratti. Me decían de broma que me fuera al París. Fue una casualidad y luego pasa lo que pasa y se le da más importancia a esta foto. Una cosa de amigos en vacaciones. Nada más".

-"Soy un ganador. Quiero seguir compitiendo. Si me hubiese quedado hubiese luchado por todo. Mi último año quiero seguir luchando. De paso quiero felicitar a Alves, estoy cerquita en títulos y voy a pelear para pasarlo. La gente me conoce para cuestionarme. Me quise quedar. Ahora mi idea es seguir compitiendo y ganando."

-"El PSG es una posibilidad. A día de hoy, no tengo nada arreglado con nadie. Cuando salió el comunicado tuve muchas llamadas. Varios clubes se interesaron. Todavía no hay nada cerrado, pero sí estamos hablando".

-"Son muchos años, muchas cosas vividas. Es difícil, pero quizás el momento en que me tocó debutar. Fue el comienzo de todo. Fue hacer mi sueño realidad. Todo lo que vino después fue maravilloso. Me quedo con el debut, cuando arrancó todo".