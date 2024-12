Sin Griezmann, pero con Le Normand ante el Cacereño

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, aseguró este miércoles que el Cacereño, su rival en la segunda eliminatoria de la Copa del Rey Mapfre, juega "muy bien" los partidos en el Estadio Príncipe Felipe, algo que ya se pudo ver "hace dos temporadas contra el Real Madrid", un duelo de este jueves para el que los rojiblancos no podrán ocntar con Antoine Griezmann.

Con un once de garantías

"Mañana pondremos el equipo que creemos que le podemos hacer daño al Cacereño, un equipo competitivo, un equipo que, sobre todo en casa, responde muy bien con muy buenos resultados en este último periodo. Competirá, no tengo ninguna duda. Ya lo hemos visto hace dos temporadas con el Real Madrid, que compitieron muy bien y no me imagino otra situación de lo que veo en los vídeos", afirmó Simeone en la rueda de prensa previa al duelo copero de este jueves en Extremadura.

Para este partido de segunda eliminatoria, el técnico argentino confirmó que el delantero francés Antoine Griezmann "no estará" disponible tras ausentarse en los dos últimos entrenamientos por una intervención para quitarle una muela. "Esperemos que ya el viernes se reincorpore con el equipo", aseveró.

Quien sí estará en la convocatoria es Robin Le Normand, tras superar el traumatismo craneoencefálico con hematoma subdural sufrido en el derbi. "Empezó a ponerse en forma, que está ya a disposición de mañana poder empezar a competir. Desde la ilusión que transmite y el entusiasmo, está muy contento y con muchas ganas de ayudar al equipo", aseguró.

"El club y los médicos hemos estado detrás de esa situación como obviamente primera medida y a partir de ahí, después aparece el futbolista que empezó a ponerse en forma", explicó sobre el central, con el que se ha pensado siempre "en la salud del profesional".

En relación a la nómina de futbolistas con los que cuenta esta temporada el Atlético, Simeone manifestó que "a mayor competencia, sale ganando el club y el equipo". "No estoy esperando sorpresas, estoy esperando realidades y las realidades es que tenemos que entrenar de la mejor manera y competir como vienen compitiendo. Está claro que hay un montón de futbolistas que están en el vestuario desde hace muchos años y saben cuál es el camino", destacó.

"Nosotros tenemos como lema 'ponerse la camiseta del Atlético de Madrid en cada partido es una gran oportunidad' porque muchos quisieran estar en el lugar del cual estamos nosotros y nosotros necesitamos tener esto absolutamente insertado dentro de nosotros", afirmó.

Margen de mejora

Pese a la buena racha que atraviesa el equipo rojiblanco, Simeone insiste que "todavía hay cosas por mejorar". "El equipo crece desde un bloque que no es ni defensivo ni ofensivo, es un bloque en equipo y a partir de ahí necesitamos tener esa regularidad que es lo más difícil de sostener dentro de la temporada", declaró.

"Dentro del partido variamos bastante el sistema según lo que necesita cada partido. No es que jugamos con cuatro, a veces jugamos con tres, a veces jugamos con dos, a veces jugamos con seis, según lo que el partido vaya pidiendo", analizó.

Lo que sí parece haber recuperado es la solidez defensiva con varias porterías a cero en los últimos partidos. "Creo que no hay equipo que salga campeón con muchos goles en contra. Normalmente, los que salen campeón tienen o la valla menos vencida o la segunda valla menos vencida con muchos goles. Hay pocos casos que salga campeón un equipo que recibe muchos goles y a partir de ahí construimos un trabajo en el cual hace años que venimos mostrando", reflexionó.

El entrenador argentino pidió "tiempo para que los nuevos se vayan incorporando al equipo de la mejor manera", uno de ellos en Conor Gallagher. "Connor me recuerda un poco al Koke de cuando empezábamos en este camino largo que hemos recorrido. Ese interno trabajador por banda, sumador de un interno más por dentro, jugador con llegada al gol, jugador que hace superioridad numérica por su trabajo, recuperador de pelotas, un montón de cosas que le aporta el equipo. Ojalá que lo pueda mantener por sus características", zanjó.