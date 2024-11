De la Fuente: "España siempre ha tenido una gran selección, la diferencia es que ahora ganamos todo"

"Antes era también una gran selección. España siempre ha tenido una gran selección, la diferencia que hay es que ahora ganamos todo. Pero en España estamos acostumbrados a competir siempre por lo mejor y por obtener grandes resultados. Ahora, sin pensar en el pasado porque no me ocupo de ello, pienso más en el presente y el futuro", dijo De la Fuente desde el Estadio Heliodoro Rodríguez López.

"Estoy orgulloso de ser español, de tener una afición como hemos tenido aquí en Canarias, en Tenerife, y de vivir la selección como la estamos viviendo. Eso me hace sentirme muy orgulloso, claro que sí, además estoy tremendamente orgulloso de unos jugadores que ya he dicho en alguna ocasión son insaciables deportivamente, quieren competir cada día, quieren mejorar, quieren crecer", añadió en rueda de prensa. "Pongas a quien pongas, elijas a quien elijas, es un ejemplo de compañerismo, de generosidad, de subir el nivel de competitivo. Estoy orgulloso por muchas cosas y especialmente por dirigir a una selección como es la nuestra y con unas expectativas maravillosas", destacó.

"Es verdad que necesitábamos y queríamos terminar el año para nosotros competitivamente con una victoria, que no era más que refrendar todo lo bueno, lo fantástico que hemos vivido durante todo este año para nosotros todo este curso y porque, creédme, cuando uno se acostumbra a ganar le cuesta no hacerlo. Y estos jugadores, hilando con la pregunta anterior, es que quieren ganar siempre", argumentó.

También valoró a los posibles rivales en cuartos de final. "Reitero lo que comentamos ayer, es que estas semifinales son las semifinales de una Eurocopa. Están los mismos equipos, estamos los mismos equipos con los mismos jugadores, con las mismas ganas de ganar. Es que es una competición durísima, exigente y que hay que poner en valor. Nada más lejos de que sea una competición de segundo nivel", apostilló.

Igualmente habló de la opción de albergar en España una posible Final Four de este torneo. "Indudablemente me encantaría jugar una competición en nuestro país, con la afición volcada, como se encuentra actualmente. Me encantaría, ojalá tuviéramos la posibilidad de... Bueno, primero habría que clasificarnos para la Final Four. Por supuesto pasar los cuartos, que no va a ser fácil. Pero claro, si tuviéramos esa posibilidad, claro que me gustaría", confesó.