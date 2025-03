De la Fuente descarta a Ferran para el partido ante Países Bajos

"Es tan sencillo como que hay un parte médico y una lesión. El jugador no viene y nada más. No ha habido ningún tema más", aseguró De la Fuente en rueda de prensa sin querer alimentar ninguna polémica por la ausencia de Íñigo Martínez. "Hablé con Íñigo cuando tuve que hablar pero me vale el parte médico porque es definitivo. Total normalidad. Hay una lesión y parte médico, igual de Casadó del que no se dice nada. El jugador no puede estar en condiciones y como el cuerpo médico tiene muy buena relación con todos los clubes, pensamos en la saluda del futbolista y se toma la decisión de que no venga con total normalidad", explicó.

El seleccionador confirmó la ausencia de Ferran Torres en el primer partido de la eliminatoria ante Países Bajos, con el objetivo de que pueda participar en un día especial para él, el próximo domingo en Mestalla. "Ferran tenía una molestia fruto de un golpe del último partido del Barcelona y siempre miramos por la salud del futbolista. Tenía una molestia que le impedía entrenar con normalidad y le hemos pedido que pare. Aunque podría jugar mañana, no lo hará y esperamos que lo pueda hacer el domingo", manifestó. EFE

Luis de la Fuente, seleccionador español, se rindió en elogios hacia Lamine Yamal, advirtiendo de que vendrán en su carrera momentos duros en los que estarán a su lado, pero convencido de que ya siendo un referente con 17 años, "será un futbolista de leyenda que marcará una época. Messi es leyenda del fútbol y Lamine tiene condiciones para ser un grandísimo futbolista. Es diferente, hay muy pocos con ese toque tan jóvenes, con esa calidad, talento, desparpajo, valentía... es una suerte poder contar con él", dijo en rueda de prensa en el estadio 'De Kuyp' de Róterdam. "Tiene 17 años, no nos olvidemos de que está en proceso de formación y le queda mucho por recorrer. Pasará momentos difíciles que es cuando hay que ayudarle. Disfrutaremos de un futbolista de leyenda. Si no hay lesiones marcará una época", añadió.

Enfocando la eliminatoria de cuartos de final que España disputa ante Países Bajos, con la ida el jueves en Róterdam y la vuelta el domingo en Mestalla, De la Fuente puso en valor al rival. "Es un partido dificilísimo, durísimo, ante grandes jugadores que están jugando a máximo nivel en Europa. Podría ser una final de Eurocopa". Y aseguró que la selección española no especulará. "No tenemos más que una cara. El perfil que tenemos es ofensivo, que disfruta con balón y quiere atacar mucho. Lo queremos seguir manteniendo. No por ser fórmula de éxito, que a veces hay que retocar, es porque los futbolistas demandan ese estilo fruto de sus condiciones", explicó.

De la Fuente vuelve a 'De Kuyp' donde logró un impulso que le asentó en el cargo de seleccionador, la conquista de la Liga de Naciones 2023, cuando superó en la tanda de penaltis de la final a Croacia. "Queda todo de Luis de la Fuente construido sobre esa base, con unos valores que me han llevado hasta aquí", reflexionó mirando atrás. "En esos momentos comencé a construir una imagen y una personalidad como seleccionador, pero sigo siendo el mismo de siempre. Trato de vestirme siempre por los pies".

De la misma manera que hizo con Yamal, el seleccionador español se rindió al momento de fútbol que protagoniza Pedri en el momento más alto de su carrera. "Es un jugador muy querido por todos, le hemos acompañado en los momentos más difíciles de lesiones y superación que ha vivido. Ahora mismo está en el mejor momento de su carrera. Es fruto de su trabajo, de su actitud y talento. Esperamos que siga mejorando porque tiene margen de mejora. Es muy importante para nosotros porque es muy versátil. Nos dará muchísimo", opinó.

Y celebró la decisión de Dean Huijsen de jugar con la selección española. "Estoy contentísimo. Es un futbolista muy joven con condiciones excepcionales que ya muestra en su juventud compitiendo en la Premier. Contento de que haya elegido jugar con España, que esté entregado, que tenga compromiso. Es una suerte. Le estamos tremendamente agradecidos porque tiene potencial para ser jugador de mucho recorrido en el fútbol mundial".