La Fiscalía pide a Luis Enrique y Valverde declarar por el 'caso Negreira'

La Fiscalía ha solicitado a Luis Enrique y a Ernesto Valverde que declaren como testigos en el 'caso Negreira' El ex seleccionador dirigió al club azulgrana en la temporada 2014-15 hasta la 2016-17. Le sucedió el actual técnico del Athletic que estuvo hasta el mes de enero de 2020.

Según informa El País, ambos tendrían que dar su versión sobre los supuestos informes arbitrales encargados a José María Enríquez Negreira. Ernesto Valverde ya aseguró en su momento que no conocía esos informes. Eso sí, fue claro sobre la legitimidad de los títulos bajo su mando: "Estoy pensando.... Ganamos la liga con 14 puntos sobre el segundo y 17-19 sobre el tercero, no me acuerdo. Y la Copa la ganamos con un 5-0 al Sevilla en la final. No creo que hubo mucha discusión sobre quien era el mejor equipo esa temporada".

Es el último episodio de un caso que cada vez da más que hablar. Esta jornada, los estadios de primera se han acordado y han protestado de diferentes maneras y con cánticos. En San Mamés, en el Sánchez Pizjuán, en el Bernabéu entre otros hubo cánticos y hasta lanzamiento de billetes con referencia al asunto.

Los clubes de primera ya emitieron una carta en la que manifestaban su preocupación por este asunto y pedían que se llegara hasta el final. Ahora ha sido el Real Madrid el que ha emitido un comunicado en el que confirma que se personará en la causa una vez que la Fiscalía ha presentado la demanda. El Consejo Superior de Deportes también se personará "en el momento oportuno" como señaló el presidente José Manuel Franco.