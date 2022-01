Ferran Torres: "Me gustan los grandes retos"

Recuperado de su lesión: "La lesión va muy bien, estamos en los plazos que tocan, apurando ya la recuperación, el nivel físico. Me siento muy bien, con confianza y espero poder estar para la Supercopa o incluso antes. Tengo muchas ganas de jugar".

Su fichaje por el Barcelona: "Estoy muy agradecido por la confianza que el club ha mostrado en mí. Es un sueño estar aquí. Sabemos la grandeza que tiene este club y daré todo para llevarlo a donde se merece. Soy un jugador ambicioso, me gustan los grandes retos y quiero aportar mi granito de arena. Cuando el Barça vino a por mí no me lo pensé".

Su rol en el equipo: "Sé que el Barcelona es uno de los mejores equipos del mundo y sé que habrá competencia. Pero yo quiero aportar y seguir creciendo. Puedo jugar de delantero o en la banda, me da igual. Considere que era una buena opción venir aquí. He aprendido mucho de Guardiola. Haber tenido a Luis Enrique y Guardiola como entrenadores me va a ayudar a adaptarme al Barcelona".

Laporta y el mercado de fichajes

En la rueda de prensa de presentación de Ferrán Torres también hemos podido escuchar al presidente Joan Laporta, que ha dejado claro que no tendrán problemas para inscribir al jugador: "El mercado de invierno es difícil, pero hoy o mañana inscribiremos a Alves y esperamos inscribir a Ferran lo antes posible".

Laporta se ha mostrado optimista ante el resurgir del equipo y la llegada de nuevos futbolistas al asegurar que "estamos trabajando para tener un equipo competitivo. Todo es posible. El Barça sigue siendo una referencia, los jugadores quieren venir aquí y estamos en el camino para hacer incorporaciones ahora y en verano".

Uno de los nombres propios de ese próximo verano estival será el del noruego Haaland, al que Laporta no descarta como objetivo culé: "Con Ferran hemos hecho una excepción, lo hemos fichado antes de poder inscribirlo. Pero estamos planificando la próxima temporada. Todo el mundo se puede ir preparando porque hemos vuelto".