Tertulia: ¿Es caro pagar 55 millones por Ferran?

Empezamos con una noticia: Javi Calleja ha sido destituido como entrenador del Alavés. El club no lo hará oficial hasta 2022 para ahorrarse parte de la indemnización.

Debatimos sobre la cercana llegada de Ferran al Barcelona. Para Feliciano López es una gran incorporación porque tiene gol, es joven y una petición de Xavi. Látigo Serrano considera que pese a ser un buen futbolista, ahora mismo su precio es caro: "Pagar 55 millones por Ferran...me parece mucho, me parece un fichaje caro; es un futbolista que no juega. Si Guardiola lo quisiese no le dejaría salir. En el Barça del año pasado con Messi, Griezmann y Dembélé, Ferran no jugaría".

Escuchamos unas palabras de Jordi Alba en 2018 cuando el Barcelona aventajaba en 19 puntos al Real Madrid: "Aquí nos matarían y nosotros mismos también. Está claro que son muchos puntos pero bueno, la gente de allí lo tapa un poco más. Tienen esa virtud de taparlo más. Aquí, la gente de Barcelona es más crítica y nos ayuda que la afición y la prensa sea así". A raíz de esto debatimos ¿Qué prensa es más crítica, la de Barcelona con el Barça o la de Madrid con el Real?

"El Barcelona está haciendo una buena temporada, se puede decir. Pero no es verdad. Está a 18 puntos del Real Madrid y está haciendo una temporada horrorosa", asegura que Fernando Burgos. A eso responde Alfredo Martínez que a final de año se verá dónde están todos.

Simeone cumple diez años al frente del Atlético de Madrid. Látigo Serrano considera que ha hecho grande al equipo y ya nadie duda que esté entre los 15 mejores de Europa, cosa que antes no sucedía. Feliciano López opina que lo que ha hecho Simeone en el Atlético es más importante, incluso, que lo que hizo Guardiola en el Barça.