Guardiola habla de las negociaciones con el Barça por Ferran Torres

El entrenador del Manchester City Pep Guardiola ha reconocido que existen negociaciones entre el club inglés y el FC Barcelona para el fichaje de Ferran Torres. El técnico catalán afirmaba que "no vamos a traer un delantero. Txiki no me dijo nada oficialmente. Están negociando, sé que está cerca. Cuando el club lo confirme estará hecho, pero Txiki no me dijo que estaba hecho. Lo que quiero es que los jugadores sean felices. Ferran es de España, el Barcelona lo quiere, él dijo que se quiere ir y yo le dije que podía salir",

Derechos sobre una futura venta y de formación

El Valencia vendió a Ferran al Machester City a cambio de 35 millones más variables. El precio que está negociando el club inglés con el Barça es de 55 millones más 10 en variables. El Valencia CF se guardó un derecho del 10% sobre la plusvalía de una futura venta que supondrían alrededor de 3 millones de euros más 2 millones de los derechos de formación. En total los valencianistas, si se confirma el traspaso en esa cifra ingresaría 5 millones de euros.